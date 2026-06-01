廚工公園草地兩姦內地女生　完事女生求一同報警被拒　廚工囚5年

年輕廚工便利店遇上來港讀書的內地女生，主動搭訕並交換微信，即晚即約女生見面，並一同到公園喝啤酒。他涉趁女生不適時，把她帶到草地，並在無使用安全套下強姦女生兩次。女生完事後要求廚工與她一同去報警，但未獲理會。女生之後帶同被姦時所穿衣服自行報案。廚工今(1日)在高等法院承認兩項強姦罪，報告指他過度孤單，渴望與人有親密關係。法官張慧玲指被告曾用沾沙及口水的手指插事主下體，增事主受感染風險，判他入獄5年。



被告邱鎮濠，26歲，廚房工。他承認2023年4月19日，在大圍車公廟附近一個遊樂場，兩度強姦女事主X。

被告邱鎮濠在高等法院承認兩項強姦罪，被判囚5年。(黃浩謙攝)

被告極度孤單渴望與他人親密

法官判刑時透露，事主X因不欲再見心理學家回憶事件，故未能替她索取其創傷報告。被告的心理報告則指，他因極度孤單，渴望與他人有親密行為，加上思維扭曲，判斷錯誤，亦受到酒精影響，從而干犯本案。被告在內地出生，2017年來港定居。他在求情信稱對X好感，受酒精影響下犯案，向X道歉。

官斥在公眾地方犯案兼無用安全套

法官判刑時則指，被告咬X的手指，又曾用手遮蓋X的口鼻，令她難以呼吸。此外，被告曾用沾有沙和口水的骯髒手指，插入X下體，令她有感染的風險。被告在公眾地方犯案，亦沒有使用安全套，猶幸事主未有因此感染性病或懷孕，認為她受到一定程度的傷害，就兩項強姦罪，判被告監禁5年。

便利店外遇被告搭訕相識

案情指，女事主X案發時20多歲，在內地來港讀書。2023年4月18日凌晨，她在一間便利店外時，被告上前搭訕，兩人交換微信的聯絡方法。同日晚上，被告即透過微信相約她見面。

事主咬被告舌頭不成改咬下巴

兩人先到便利店買酒，之後到大圍車公廟附近的遊樂場。期間X感不適，曾到女廁嘔吐。凌晨3時許，X再想嘔吐，被告不許她到女廁，並帶她到草地並把她推在地上。被告其後脫去X的短褲和內褲，X曾用手抓被告的頸，但因無力而放手。被告亦曾咬X的手指。被告其後吻X，並把舌頭伸入X的咀，X圖咬被告的舌頭不果，故改咬被告的下巴1、2分鐘，但被告沒有反應。

被告稱若想快點可替他口交

被告之後亦脫下他的外及內褲，X擔心染病，要求被告先往買避孕套，被告強調無病。被告曾把沾有口水和沙的手指插入X的下體，繼而強姦X。X感痛楚，被告則指X若想快點，便替她口交，X稱她已遭被告強姦，拒絕口交。

完事後X要求被告與她一同去報警

被告當晚強姦了X兩次，均沒使用安全套，也沒有射精。X被侵犯後，曾要求被告與她一同到警署報案，被告未有理會，但有送X回家。X其後帶同她案發時所穿的衣服報警。

案件編號；HCCC113/2024