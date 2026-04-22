路政署今年重鋪西隧、東隧、獅隧等部分路面　研引新材料作修復

運輸及物流局局長陳美寶今日（22日）回覆立法會議員表示，路政署計劃於今年繼續重鋪西隧、東隧、獅隧，以及連接港珠澳大橋香港口岸和機場的機場隧道的合適路段。她表示，路政署正探討引入新材料修復現有老化的混凝土路面，例如高抗拉強度的修復材料，提升路面的耐用性，縮短修復工程的施工及其後的養護時間，從而降低因進行修復工程而對交通造成的影響。



路政署計劃於今年繼續重鋪西隧、東隧、獅隧，以及連接港珠澳大橋香港口岸和機場的機場隧道的合適路段。圖為西隧。（資料圖片）

路政署計劃於今年繼續重鋪西隧、東隧、獅隧，以及連接港珠澳大橋香港口岸和機場的機場隧道的合適路段。圖為東隧。（資料圖片／蘇煒然攝)

路政署計劃於今年繼續重鋪西隧、東隧、獅隧，以及連接港珠澳大橋香港口岸和機場的機場隧道的合適路段。圖為獅隧。（資料圖片）

有立法會議員關注，據悉部分行車隧道的路面經修補後，短時間內再出現路面損耗的情況。陳美寶書面回覆質詢表示，路政署於去年4月1日起，推行於合適位置採用另一種物料鋪路，有關物料在抗變形、抗老化及抗疲勞方面的表現，均優於傳統瀝青。

路政署計劃於今年繼續重鋪西隧、東隧、獅隧，以及連接港珠澳大橋香港口岸和機場的機場隧道的合適路段。圖為獅隧。（資料圖片）

路政署亦正探討引入新材料修復現有老化的混凝土路面，例如高抗拉強度的修復材料，提升路面的耐用性，同時可縮短修復工程的施工及其後的養護時間，從而降低因進行修復工程而對交通造成的影響。

陳美寶表示，路政署計劃於今年繼續重鋪西隧、東隧、獅隧，以及連接港珠澳大橋香港口岸和機場的機場隧道的合適路段。至於隧道內的其他設施，包括隧道牆身及混凝土縱向護欄，路政署會繼續根據定期進行的檢查結果及專業人員的建議，適時安排所需的維修工作，以保持行車隧道狀況良好。

運輸及物流局局長陳美寶表示，路政署計劃於今年繼續重鋪西隧、東隧、獅隧，以及連接港珠澳大橋香港口岸和機場的機場隧道的合適路段。（資料圖片/陳葦慈攝）

陳美寶指，路政署會派員每兩年為隧道進行一次綜合檢查，落成時間較早的行車隧道，包括海底隧道、香港仔隧道、啟德隧道和獅子山隧道，會加密至每半年至一年進行一次綜合檢查，檢視隧道內的結構及附屬構件的狀況。

除此之外，路政署亦會定期聘請專業人員為隧道進行主要檢查，全面評核勘察隧道內的結構狀況並提出改善建議。在勘察過程中，專業人員會針對隧道結構進行不同類型的測試，包括敲擊檢測及鑽取不同部份的混凝土組件以作檢視及測試，確保隧道整體結構安全。相應的維修亦會因應檢查結果而適時安排。