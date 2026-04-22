路政署今年重鋪西隧、東隧、獅隧等部分路面 研引新材料作修復
撰文：賴卓盈
出版：更新：
運輸及物流局局長陳美寶今日（22日）回覆立法會議員表示，路政署計劃於今年繼續重鋪西隧、東隧、獅隧，以及連接港珠澳大橋香港口岸和機場的機場隧道的合適路段。她表示，路政署正探討引入新材料修復現有老化的混凝土路面，例如高抗拉強度的修復材料，提升路面的耐用性，縮短修復工程的施工及其後的養護時間，從而降低因進行修復工程而對交通造成的影響。
有立法會議員關注，據悉部分行車隧道的路面經修補後，短時間內再出現路面損耗的情況。陳美寶書面回覆質詢表示，路政署於去年4月1日起，推行於合適位置採用另一種物料鋪路，有關物料在抗變形、抗老化及抗疲勞方面的表現，均優於傳統瀝青。
路政署亦正探討引入新材料修復現有老化的混凝土路面，例如高抗拉強度的修復材料，提升路面的耐用性，同時可縮短修復工程的施工及其後的養護時間，從而降低因進行修復工程而對交通造成的影響。
陳美寶表示，路政署計劃於今年繼續重鋪西隧、東隧、獅隧，以及連接港珠澳大橋香港口岸和機場的機場隧道的合適路段。至於隧道內的其他設施，包括隧道牆身及混凝土縱向護欄，路政署會繼續根據定期進行的檢查結果及專業人員的建議，適時安排所需的維修工作，以保持行車隧道狀況良好。
陳美寶指，路政署會派員每兩年為隧道進行一次綜合檢查，落成時間較早的行車隧道，包括海底隧道、香港仔隧道、啟德隧道和獅子山隧道，會加密至每半年至一年進行一次綜合檢查，檢視隧道內的結構及附屬構件的狀況。
除此之外，路政署亦會定期聘請專業人員為隧道進行主要檢查，全面評核勘察隧道內的結構狀況並提出改善建議。在勘察過程中，專業人員會針對隧道結構進行不同類型的測試，包括敲擊檢測及鑽取不同部份的混凝土組件以作檢視及測試，確保隧道整體結構安全。相應的維修亦會因應檢查結果而適時安排。
港深西部鐡路︱陳美寶：今年研究洪水橋至大嶼山、機場走線可行性智慧綠色交通｜陳美寶：將向立法會介紹新規管框架 加快推進項目智慧交通｜陳美寶：冀自動駕駛今年邁商業營運 聯動企業定路線圖油價｜公共交通如申請加價 陳美寶：有機制處理 確保市民可負擔