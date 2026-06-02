中學籃球教練涉體罰學生　社交平台流傳強迫自摑短片

社交平台周一（6月1日）流傳短片，顯示被指是學校籃球場上，一名男生被相信是教練的男子公開責罰。短片背景聲浪嘈雜，無法得悉男生被責罵原因，但畫面中多次顯示，男生遭教練捉住左手自摑，當中數次頗為用力。短片引起網民熱議，質疑教師體罰違規，認為應報警處理。



圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

該段短片約約半分鐘，發帖者指現場為港島區一家中學，該校籃球隊在學界聞名。發布者未交代事發時間，僅指籃球隊教練疑似體罰學生，暫時未知涉事學校是否知情。

根據畫面顯示，現場除受罰男生及教練，另被約20名相信是籃球隊成員包圍，教練身旁另有兩名疑似教員的成年人。

圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

受罰者當時仍背著背包，其他成員則已更換球衣，未知是否遲到。教練先將男生手上的外套丟到地上，隨即捉起男生左手，強迫自行拍打臉部數次，期間持續教訓對方。

教練一直捉著學生的手，再迫其大力自摑至少3下。在教練放手之後，男生還主動自摑多一次，然後把雙手放在身後，繼續聽取教練教訓。

圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

短片未顯示事件如何完結，但整個過程中，其他成員僅圍著觀看，無人上前介入。兩名疑似教職員的男子也未曾干預，旁邊球場的學生也似乎見怪不怪，如常打球。

有網民批評：「教練就可以打人？侮辱球員？警察唔拉都報東張啦」、「哇阿sir你好醒喎，借學生隻手，咁你咪冇份打？」

更有人稱就讀涉事學校，片中教練風評不佳，「曾經聽籃球隊講話遲到會罰錢，咁佢做咩打人就唔知」；也有人稱，過去曾投訴籃球隊但不獲理會，惟未交代細節。