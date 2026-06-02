浸大藝術展關注愛滋病感染者精神健康　推動醫社教協作

愛滋病病毒感染者往往面對龐大心理壓力，常見精神健康疾病包括抑鬱及焦慮等。有見及此，浸大社工系去年展開一項藝術介入與精神健康的研究，探索感染者如何透過藝術創作，表達情緒及實踐自我關懷。為加強社區參與，浸大並於5月31日至6月4日舉行「愛・接納與自我關懷」藝術作品展。



「愛・接納與自我關懷」藝術作品展開幕禮由多位嘉賓揭幕，包括香港愛滋病基金會前主席梁智鴻（中）、香港浸會大學健康及人類發展學部副總監洪雪蓮（右五）、香港愛滋病基金會主席林緯遜（左四_，以及負責今次活動的香港浸會大學社會工作系助理教授陳小榮（左三）。（主辦方提供圖片）

展出逾50件作品 全港首個此主題藝術展覽

是次活動展出逾50件來自香港及海外社區持份者、感染者、大學師生、社區組織及醫護學生的藝術作品，成為全港首個關注愛滋病感染者精神健康的藝術展覽，並首次實現醫療、社會服務及教育界跨界協作。

展覽周日（5月31日）舉行開幕禮，主禮嘉賓包括香港愛滋病基金會前主席梁智鴻醫生、香港浸會大學健康及人類發展學部副總監洪雪蓮教授，以及香港愛滋病基金會主席林緯遜醫生。開幕禮同場舉行研討會，多位來自海外的學者、醫生和社區組織持份者，從不同角度分享專業意見並展開深入討論。

藝術展展出逾50件來自香港及海外社區持份者、感染者、大學師生、社區組織及醫護學生的藝術作品。（主辦方提供圖片）

藝術展展出逾50件來自香港及海外社區持份者、感染者、大學師生、社區組織及醫護學生的藝術作品。（主辦方提供圖片）

冀推動各界對感染者更具同理心的支援

梁智鴻致辭時強調，一個社會如何對待最脆弱的群體，往往反映其真正的價值與格局。由中小學至大業院校，從職場到社區，社會各界均需要持續推動正確、科學及同帶恐嚇性的健康教育，並共同承擔社區責任。

林緯遜致辭時亦表示，單靠醫療服務並不足夠，教育、社區參與及跨界協作同樣關鍵。他特別提到，大學在推動健康教育、培育學生正確認知及促進社會共融，擔當着重要角色。

洪雪蓮表示，負責是次研究的團隊，希望透過是次藝術作品展，讓更多人聆聽愛滋病病毒感染者的聲音，並看見其故事與感受，推動醫療、社會服務及教育界共同探索更全面、更具同理心的支援模式。