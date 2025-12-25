聖誕節為｢4性病｣感染高峰！醫生警告：舌吻共用杯子等5行為易中招

台灣泌尿科醫生陳鈺昕示警，每年的聖誕派對等於性病感染高峰期，常見如愛滋、梅毒、淋病與菜花，都會透過性接觸而傳染。



他提醒，群交現場恐淪為性病溫室，喝酒與藥物會降低防護意識，不安全性行為、口腔有傷口、共用物品或多重性伴侶，都會使染病機率倍增，一旦發現尿道異常分泌物、排尿灼熱或私密處紅腫、搔癢等，請立刻就醫別拖了。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕醫生發文指出，聖誕派對季也是泌尿科醫生最忙的旺季，這4大常見的性病種類，恐比你開派對還準時：

1. 愛滋（HIV病毒）：性行為（陰道交/肛交/口交）體液交換及血液傳染；

2. 梅毒：性接觸 （碰觸到病變皮膚黏膜傷口）、血液傳染；

3. 淋病：性行為、碰觸感染者分泌物傳播；

4. 菜花（HPV病毒）：性接觸（皮膚與皮膚間直接或間接接觸）皆可傳染。



其中，陳鈺昕也提到，有5個行為恐讓染病機率倍增，像是：

1. 酒精或使用助性藥物，會降低判斷力與自制力、降低防護意識；

2. 在現場環境的影響下未使用安全措施的性行為；

3. 口腔內有傷口、牙周病，再與他人深吻或口交；

4. 派對進行中有體液交換，如共用杯子、毛巾等物品；

5. 與多人或性史不明者有性接觸，感染風險更高。



若想要自保，陳鈺昕分享，除了全程正確使用保險套、口交套與指險套外，事前完成HPV疫苗接種，或服用事前事後藥（PrEP/PEP），皆能降低感染性病的風險。

此外，美國CDC建議高風險族群，在危險性行為後72小時內服用Doxycycline抗生素，可有效降低梅毒與披衣菌的感染風險。最後，性活躍者及不安全性行為後的定期性病篩檢也很重要。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



延伸閱讀：內地男感染HPV以為好小事 多年後變癌症要「陰莖切除4厘米」保命

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】