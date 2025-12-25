聖誕節為｢4性病｣感染高峰！醫生警告：舌吻共用杯子等5行為易中招
撰文：ETtoday
出版：更新：
台灣泌尿科醫生陳鈺昕示警，每年的聖誕派對等於性病感染高峰期，常見如愛滋、梅毒、淋病與菜花，都會透過性接觸而傳染。
他提醒，群交現場恐淪為性病溫室，喝酒與藥物會降低防護意識，不安全性行為、口腔有傷口、共用物品或多重性伴侶，都會使染病機率倍增，一旦發現尿道異常分泌物、排尿灼熱或私密處紅腫、搔癢等，請立刻就醫別拖了。
恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕醫生發文指出，聖誕派對季也是泌尿科醫生最忙的旺季，這4大常見的性病種類，恐比你開派對還準時：
1. 愛滋（HIV病毒）：性行為（陰道交/肛交/口交）體液交換及血液傳染；
2. 梅毒：性接觸 （碰觸到病變皮膚黏膜傷口）、血液傳染；
3. 淋病：性行為、碰觸感染者分泌物傳播；
4. 菜花（HPV病毒）：性接觸（皮膚與皮膚間直接或間接接觸）皆可傳染。
其中，陳鈺昕也提到，有5個行為恐讓染病機率倍增，像是：
1. 酒精或使用助性藥物，會降低判斷力與自制力、降低防護意識；
2. 在現場環境的影響下未使用安全措施的性行為；
3. 口腔內有傷口、牙周病，再與他人深吻或口交；
4. 派對進行中有體液交換，如共用杯子、毛巾等物品；
5. 與多人或性史不明者有性接觸，感染風險更高。
若想要自保，陳鈺昕分享，除了全程正確使用保險套、口交套與指險套外，事前完成HPV疫苗接種，或服用事前事後藥（PrEP/PEP），皆能降低感染性病的風險。
此外，美國CDC建議高風險族群，在危險性行為後72小時內服用Doxycycline抗生素，可有效降低梅毒與披衣菌的感染風險。最後，性活躍者及不安全性行為後的定期性病篩檢也很重要。
本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。
延伸閱讀：內地男感染HPV以為好小事 多年後變癌症要「陰莖切除4厘米」保命
+10
男子自稱公廁大便染淋病 醫生驚訝「你性器官很長」網民看法兩極男友「個嘴生椰菜花」話因為食咗污糟嘢 女網友唔信 過來人咁講台灣少女「梅毒個案10年暴增53倍」！醫生揭3元兇及預防性病貼士少女稱無性經驗卻染性病 真相毀三觀 醫生提醒這也是性行為
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】