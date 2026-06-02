Save Lily｜父母涉疏忽照顧幼子Danny被捕　狄志遠倡社工情理勸解

女童Lily的港人父母回港後，母親關小姐在家分娩誕下幼子Danny，現已兩個月大，惟父母拒絕提交DNA核實血緣，導致兩個月大的Danny至今仍無出世紙，難以接受醫療服務。警方今（2日）以涉嫌「疏忽照顧兒童」拘捕兩人，Danny亦已被送院檢查。前社福界立法會議員、新思維召集人狄志遠認為，警方行動無可厚非，因家長未能合理解釋為何Danny無出生證明等。若調查後發現該對父母不涉刑事罪行，可把Danny交回到父母身邊。社工日後跟進，在勸籲家長時應講求情理，須列明之前做法對幼兒的傷害。



關小姐誕下的3名兒女全都以母乳餵哺。（資料圖片/黃學潤攝）

自稱Danny父母的曾先生與關小姐，指幼子Danny今年初在香港於家中自然分娩誕生。（資料圖片/黃學潤攝）

狄志遠指，若調查發現家長不涉及疏忽照顧等刑事罪行，Danny交回父母後，社署應更積極跟進。（資料圖片/廖雁雄攝）

狄志遠指若不涉刑事 社工應更積極跟進 以情理勸解父母

狄志遠指，今次事件已經引起社會嘩然，他認為警方的行動合理，亦是無可厚非，因為對於Danny出生至今仍未有出世紙、未能接受疫苗等，屬於可見的失誤；至於家長沒有合理解釋，具備疏忽照顧幼兒的嫌疑。

他表示，按照流程，接下來當局應會對涉事父母進行全面評估，最重要是否適合繼續照顧Danny。他認為，若警方調查後，發現該對父母不涉疏忽照顧等刑事罪行，將Danny交回父母後，社署應更積極後續處理，。一般而言，應盡量減少幼兒與父母分離的時間，「愈長時間分開則愈不理想」。

他認為，社工後續跟進時，要令當事人家長明白，今次結果是因不遵守程序導致，如再不處理，對家庭和幼子只會有害無利。因此，社工在勸解時應該講求技巧、「講情講理」，舉例列明家長做法對Danny的傷害和家庭完整性的重要之處，「相信父母都已經知道底線喺邊度」。