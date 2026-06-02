由向瑞典要次女Lily　到涉疏忽照顧三子被捕　一文看非常父母10年

【Save Lily／Save Danny】一對香港未婚伴侶曾先生與關小姐在芬蘭在家分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管，回港後堅持在家中分娩的幼子Danny，惟兩人不願向入境處提供DNA檢測等作親子證明，導致幼子至今仍是「無證及無身份兒童」，引起社會高度關注，直至今午（2日）警方在長沙灣區以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人，Danny則送往醫院檢查，保安局局長鄧炳強呼籲父母盡快出示證據，否則政府則需思考後續如何處理。



《香港01》記者上周四（5月27日）曾親自採訪涉事伴侶，當時兩人帶同幼子Danny一同訪問，並報稱他們版本的說法。下文根據瑞典及英國文件，以及他們報稱的資料，初步整理出Save Lily事件的時間線。



曾先生與關小姐向記者報稱沒有結婚。（資料圖片／黃學潤攝）

曾先生與關小姐的幼小Danny同樣在家中誕生。（黃學潤攝）

2010年代︰

曾先生與關小姐在香港相識，後來發展至親密的合作夥伴關係，報稱沒有結婚。

2016年／2017年︰

曾先生報稱2016年至2017年到芬蘭一所大學進修，關小姐以配偶居留許可陪同至當地。翻查資料，芬蘭政府規定同居最少兩年，便可申請該居留。

2019年︰

關小姐懷孕並在居所中自行分娩，誕下長女CS Tsang，惟一個月後夭折。報稱曾修讀護理課程的曾先生，當時採用嬰兒復蘇法無果，救護員到場亦展開救援，但最終搶救無效，兩人其後遭芬蘭警方控告涉嫌遺棄及嚴重疏忽照顧殺人。不過關小姐報稱長女是自然夭折死亡，死因是心臟病及腦膜炎。

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

2021年︰

關小姐再次懷孕，10月再次在芬蘭的居所中自行分娩，誕下次女Lily。

2022年︰

關小姐報稱芬蘭政府以Lily屬於港人身份為由，拒絕接受辦理其出生登記，芬蘭警方更無搜查令突擊上門檢查Lily狀況，令他們感到當地並不「不安全」，於是在芬蘭銀行取走戶口內數萬元歐羅（即約數十萬元），然後一家三口離開芬蘭，遷往瑞典，由於他們沒有居留身份無法租屋，只能在不同旅館輾轉停留。

202年12月17日，曾先生及關小姐在社交平台Facebook開設「Save Lily」專頁。（FB專頁截圖）

2023年︰

瑞典警方12月在二人暫居的貨車上發現該筆現款，由於金額大，當地警方根據防洗錢程序，以涉嫌偷錢及「洗黑錢」將二人分別單獨囚禁，同行的Lily則交由瑞典林雪坪（Linköping）社福局看管。他們報稱瑞典警方調查3日未有發現犯罪證據，決定不提出起訴，遂將二人轉交瑞典移民局拘留，惟社福局指控二人未為Lily辦理出生登記，又以疏忽照顧為由，自此沒有解除Lily的監護令。

根據後來英國法庭文件引述瑞典林雪坪（Linköping）行政院的提交的報告，指出Lily被帶走照顧時僅穿着睡衣，身體骯髒，並患有嚴重濕疹和牙齒嚴重受損，瑞典社福局對他們的照顧能力存有疑慮，因而決定接管Lily。

同年12月17日，二人在社交平台Facebook開設「Save Lily」專頁，自此不斷上傳Lily的生活照及相關法庭文件。

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

2024年︰

二人報稱，瑞典移民局1月同意一家三口撤銷庇護申請，持有BNO（即英國國民海外護照）的曾先生，攜同關小姐3月自行購機票離開瑞典，到英國生活一段時間，惟瑞典社福局仍維持Lily的監護令，禁止接走。其後他們向瑞典法院上訴，但關小姐聲稱被當局以「已離境」為由拒絕受理，曾先生同年向英國政府為Lily申請遣返令，最終失敗。

即目前Lily屬於歐洲無證兒童處境，並無出生證明文件可供證明。

曾先生及關小姐報稱Danny出生約兩個月。（資料圖片／黃學潤攝）

2025年︰

二人報稱芬蘭警方2025年撤銷控罪，即遺棄及嚴重疏忽照顧殺人。不過根據他們提供的文件顯示，當地警方認為他們涉嫌犯有重罪，只是案件無重要的公共或私人利益需交由地方法院審理。

2026年4月︰

根據二人報稱Danny出生約兩個月，可推斷關小姐4月在香港家中自行分娩誕下幼子Danny。何時回港暫未有資料。

曾先生與關小姐5月28日早上接受《香港01》訪問，二人為方便照顧帶同Danny現身。（資料圖片／黃學潤攝）

2026年5月27日︰

曾先生與關小姐向民建聯深水埗區議員張德偉求助，並上傳至「Save Lily」專頁分享。

2026年5月28日︰

「Save Lily」專頁在社交平台引起熱議，他們當日早上接受《香港01》邀請，相約在下午1時到西九龍中心美食廣場訪問。二人為方便照顧帶同Danny現身，關小姐在訪問期間一度背向記者，為兒子餵哺母乳，其後下午近3時訪問完結，二人稱準備帶Danny到附近游泳池嬉水。

另外男方報稱擁有物理治療理資格，女方報稱具備教師資格。二人稱一家三口正與婆婆同住在深水埗區一個單位，每日專心照料Danny，透過兼職工、過去的積蓄，以及家人經濟支援維持生活，有時候婆婆也會幫忙提供照顧。

關小姐誕下的3名兒女全都採用母乳餵哺。（資料圖片／黃學潤攝）

2026年5月31日︰

《香港01》早上出版「Save Lily」專訪報道，文中提到二人在限期內為Danny申請出生登記，但不願提供DNA作證明，即Danny將成為「Lily2.0」，在香港將成為沒有身份的小朋友，再次引起網上熱議。而社署當時在報道中回應指，綜合家庭服務中心會按其福利需要提供適切協助。

曾先生在商台節目中說︰「我哋愛兒子，就應該話比佢知，我哋係要捍衛我哋嘅權利，唔可以偏向咗兒童權利而唔去保障我本人嘅私隱權。」（資料圖片／黃學潤攝）

2026年6月2日上午︰

「Save Lily」過去數日已發酵成全城關注的事件，立法會議員管浩鳴、社福界立法會議員陳文宜、以及前社福界立法會議員狄志遠和另一前議員江玉歡都高度關注。曾先生與關小姐早上接受商台節目訪問，曾發表以下言論︰

其實入境處並無拒絕我嘅申請，𠵱家係處理緊，我都冇拒絕DNA測試…… 我哋係唔願意做，但係都要睇返個情況。 曾先生

曾先生與關小姐近日印發傳單在街上派發。（資料圖片／黃學潤攝）

我哋愛兒子，就應該話畀佢知，我哋係要捍衛我哋嘅權利，唔可以偏向咗兒童權利而唔去保障我本人嘅私隱權…… 其實個主要責任喺政府嗰度，因為政府要保障我本人嘅私隱權，同埋Danny嘅基本權利。 曾先生

如果我進行完司法覆核，終審法院判定我一定要交，我就會交。 曾先生

另一邊廂，勞工及福利局局長孫玉菡上午出席職安健創科博覽時表示，6月1日才成功透過電郵聯絡家長，正積極爭取接觸Danny，希望可安排健康檢查與評估，首要任務為小朋友的健康和安全，會持法理情兼顧，全力跟進事件，強調目前最重要是爭取與二人見面。

保安局局長鄧炳強6月2日呼籲父母盡快出示生育證據。（資料圖片／歐陽德浩攝）

2026年6月2日下午︰

保安局局長鄧炳強表示，警方在長沙灣區以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人，Danny則送往醫院檢查，又指他們未能提供任何醫療紀錄、妊娠期的相片、拒絕DNA配對等。他質疑嬰兒出生後未曾身體檢查，很明顯已構成疏忽照顧，呼籲父母盡快出示證據，否則政府則需思考後續如何處理。

2026年6月2日晚上︰

社署表示，保護家庭及兒童服務課一直與相關部門緊密聯繫，並採取聯合行動，即日將當事兒童護送到醫院接受檢查及評估。社署正向法庭申請保護令，以保障其福祉；並與相關人士進行多專業會議，以兒童的最佳利益和身心健康為首要考慮，為其訂定合適的福利計劃。