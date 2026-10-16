蔡天鳳案｜譚澤均指兒子並非常到澳門賭錢　知子欠債500萬感驚訝

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）案，今（16日）在高等法院續審，譚父譚澤均開始接受辯方律師盤問。



譚澤均在接受辯方律師盤問時，否認兒子常賭錢，得知兒子欠賭債500萬亦感驚訝，又澄清還的債款並無兒子庭上稱達600萬那麼多。他承認曾安排兒子到「譚仔」工作，但覺兒子不很投入，又指其子想到英國開米線舖，不再依靠譚家的錢。譚父又稱，他並不介意蔡帶同與前夫所生的孩子入住譚家，但指蔡沒有這樣提出過。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

譚父譚澤均。(湯致遠攝)

譚父譚澤均指兒子譚方駿(圖)並非常到澳門賭錢。（朱棨新攝）

譚澤均指蔡天鳳沒有提出要帶前夫所生孩子入譚家住。（Abby Choi IG)

指兒子不是常賭錢 澄清還款不到600萬

代表鄺港傑的大律師Trevor Beel問及譚父替兒子還賭債一事，譚父稱被人追債時，曾在座駕下發現類似追蹤器，因此感到擔心。辯方問譚的兒子是否常到澳門賭錢，譚父否認，強調之前未曾試過要替兒子還賭債。辯方問他得知兒子欠債500萬元，是否感到驚訝，譚父回應：「我諗個程度屬於係咁。」Beel指，譚方駿的債務實際上還了600萬元，譚父澄清，應該沒有，又指與其聯絡的收數人表示沒計算利息。

就譚仔生意只稱算是少少成就

Beel指，譚父的生意很成功。譚父回應：「少少成就，啲咁多。」Beel稱並非要譚父與Elon Musk比較，譚父再稱：「真係唔係咩大生意。」法官指，「譚仔」以10億元賣盤都算是成功。譚父說他沒有特別意見，但同意欠人錢要還，否則便是不誠實。

指兒子有意在英開米線舖不再靠譚家

辯方續問，譚父退休後，兒子譚方駿是否沒有正職？譚父說，兒子主要處理物業、租務和維修那些瑣事。他又透露，兒子和蔡在2022年曾計畫讓4名子女大一些後到英國讀書，因為那邊環境較好。兒子和蔡也提議過與子女移居英國，更指兒子打算在英國開米線舖，因不想再依靠譚家的錢，另一方面免得太悶。

指兒子在譚仔工作時未夠投入

Beel問，譚父是否認為兒子成熟時，才安排他在舊同事餐廳工作，譚父說：「可以咁講。」又指其子曾在「譚仔」的工場、門市和寫字樓工作：「比較唔係好上心囉做嘢，學嘢ok嘅，但係投入唔夠。」他同意因為兒子年少時貪玩。

無做生意仍有租金收入

譚父又提到2018年沒有做生意，但有租金收入。他又提到原本居於曼克頓山的單位，面積1800平方呎，後來搬到九龍塘的獨立屋，面積為4000平方呎，是曼克頓山面積的兩倍多。他稱無特別想過把曼克頓山的單位留給兒子及蔡一家，並稱：「我好想同啲孫住。」辯方續問，若蔡帶同前夫所生的兩名子女一同搬入獨立屋，譚父會否有異議，譚父說：「冇問題。」但指蔡從沒提出過。

【蔡天鳳案・專頁】

譚方駿接受盤問

譚方駿證供