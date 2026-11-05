今日新聞8分鐘｜APM案老婦囚20日兼罰款｜黑幫講數賭檔掟凳大亂鬥

蔡天鳳案｜法醫殮房驗湯煲發現頭顱浸液體 曾被烹煮

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(5日）在高等法院續審。 法醫作供指，是從在案發單位廚房檢取的其中一個較大湯煲中發現一個人頭浸在液體內，而頭部看似受熱而引致創傷，檢驗時肌肉容易從骨骼脫落，部份組織為紅色，頭骨撕裂處有流血，而肉塊已遭破壞，顯示人頭曾被烹煮。

黃之鋒承認串謀勾結外國勢力 被判囚10年

黃之鋒承認串謀羅冠聰勾結外國勢力 法官譚耀豪今(5日)判黃之鋒入獄10年。

前香港眾志秘書長黃之鋒被指於2020年7月至11月間，串謀已流亡英國的羅冠聰等人勾結外國勢力。黃早前承認一項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪(HCCC 181/2026)，案情指黃偕羅冠聰在《國安法》前後執行「國際戰線」，包括遊說多國制裁中港，並在外媒發文倡議。

譚官指，本案屬於罪行重大，黃之鋒和羅冠聰在《國安法》後繼續串謀尋求外國制裁中港，嚴重危害國家安全，判監10年，其中2個月2日刑期與黃的初選案同期執行。黃原定明年1月可釋放。連同今日的判刑，料他約要服刑至2036年才可獲釋。

譚官今早用1.5小時讀畢全份判辭，包括詳述案情，全程都要黃之鋒站立，黃不時用手撐着圍欄，黃聞判10年皺眉，有旁聽人士散庭後相擁而哭。

網傳觀塘工廈垃圾箱有鼠群出沒 01直擊老鼠亂竄

本港多區出現鼠患，許多市民拍攝到「群鼠亂舞」一幕。Threads昨日（4日）流傳一段影片，長約30秒，現場是成業街一幢工業大廈地下，片中可見，光天化日之下，多個綠色大型垃圾箱一字排開靠牆擺放，部份箱蓋沒有冚好，垃圾多到滿瀉，甚至有垃圾袋放在桶蓋上，相信氣味引來鼠群。

垃圾箱轆底位置有多隻老鼠，牠們各自爬來爬去，部份探頭探腦。拍片男子不敢走近，只能站在遠處拍攝，表示「我諗100隻都有呀」、「癡X線」。

深水埗越南漢入雜貨店 遭同鄉雙刀斬傷

深水埗長沙灣道一越南雜貨店發生傷人案。《香港01》獲得一段店舖閉路電視片段，顯示今日（4日）下午3時許，一名身穿白色T恤、揹着斜揹袋的男子，甫走入店內，另一名穿綠色T恤的男子，即手持兩把刀從店內衝出，不由分說舉刀劈向白衣男，白衣男見狀拿起座地風扇格擋。二人糾纏間，更撞到站在旁邊的一名幼童，其他人見狀蜂擁上前制止，其間利刀亦由旁人奪走。未幾有警員到場，亮出警棍控制場面。警方以涉嫌「傷人」拘捕施襲的47歲男子，並在他身上搜出3把開山刀和鋸刀。

APM三女子打鬥事件 老婦判囚20日兼罰款

觀塘apm商場早前發生3名女子疑因小童爭玩遊戲設施而打鬥事件。網上影片拍到一名老婦疑曾推撞及掌摑一名女童。三人其後因涉打鬥被捕，老婦今(5日) 就案件（KTCC 1775/2026）認公眾地方打鬥及普通襲擊等兩罪，被判囚20日及罰款3000元。

案情透露，老婦被捕後曾稱：「個𡃁妹蝦我個孫……」她認罪並向公眾及涉案的內地母女道歉，又透露其任職保險業的女兒已失去工作，她已感到非常後悔。

裁判官李志豪稱，考慮被告認罪和悔意，亦沒有逃避責任，就在公眾地方打鬥一罪，罰款3千元，但就襲擊女童的罪名，李官指女童當時沒有攻擊梁，亦無能力還手，認為案件對女童心理構成傷害，認為監禁無可避免。

沙田路近博康邨擴闊路面工程 六旬女工遭泥頭車輾斃

沙田路發生奪命車禍。今日（5日）早上10時59分，一輛泥頭車在沙田路往馬鞍山方向、近博康邨附近，撞到一名女工人，她重創昏迷；救援人員趕抵，證實她已明顯死亡，毋須送院；現場遺下破爛頭盔。

據了解，現場除兩線行車外，最左邊正進行擴闊工程，有水馬等設施圍封。死者在工地出入口位置，負責用水喉沖洗所有出入車輛車胎污泥，肇事泥頭車當時正在移動位置，司機疑沒有為意，左車頭撞倒女工，繼而左尾胎將其輾過，泥頭車行駛20米後才發現。肇事司機被帶上警車調查；現正調查車禍原因。

疑非法釣魚機檔黑幫講數 十多人大亂鬥

近日疑有非法釣魚機賭檔爆發激烈衝突，兩派人馬合共十多人，在狹小的單位內推撞、指罵、互毆。混戰期間，凳、雨傘、垃圾桶等雜物皆可成為「兵器」。現場尖叫聲不斷，情況混亂，最終有人大叫「唔好打啦」，試圖喝止混戰。 消息稱，涉案現場位於北區，懷疑涉及黑幫「講數」不和引發肢體衝突。

林志釉辭醫委會任天瑜案義務律師 11.20開死因庭前檢討

患有惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的女童周天瑜2020年因在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時，疑有醫療事故致延誤輸血長達48分鐘變成植物人，至2024年離世，醫委會原訂在上月底舉行研訊，其後在開庭前一星期通知家屬要待死因庭裁決才召開。

醫委會業外委員、本身是律師的林志釉周三晚（4日）表示，為以義助方式代表周父出席死因庭，並以向死因庭遞交「律師委任通知書」，排期於本月20日進行死因研訊前檢討。《香港01》正向司法機構查詢案件排期。