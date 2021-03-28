首兩個月的貨物出口錄37.6%增長　財爺料環球經濟漸趨復蘇

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-28 11:49

新冠疫情打擊經濟，財政司司長陳茂波今日（28日）發表網誌表示，去年第三季的本港經濟表現一度有起色，惟11月底出現第疫情擾攘至今，令失業率攀升至17年來的高位7.2%。隨着疫情近期漸趨平復，世界多個地方已相繼展開疫苗接種計劃，本港首兩個月的貨物出口錄得37.6%增長，相信環球經濟會在下半年漸趨復蘇。

本港失業率攀升17年來的高位7.2%。（資料圖片 / 羅君豪攝）

陳茂波指出，內地的疫情迅速受控，經濟很快便全面恢復，而內地今年的經濟增長目標是6%以上，作為生產總值超過100萬億元人民幣的全球第二大經濟體，相信可為全球經濟提供主要的增長動力。

他認為，隨着世界多個地方已相繼展開疫苗接種計劃，加上寬鬆的貨幣環境及各地政府大規模財政刺激措施的支持，環球經濟有望在下半年漸趨復蘇。

財政司司長陳茂波指隨着疫情近期漸趨平復，世界多個地方已相繼展開疫苗接種計劃，本港首兩個月的貨物出口錄得37.6%增長。（資料圖片）

陳茂波相信前路曙光漸現，但刻下的困境仍在，特區政府已推出逾1200億元逆周期措施，推出不同資金周轉及貸款計劃，支援企業和個人。他表示，去年4月推出的「百分百擔保特惠貸款」，在不足一年間，已批出逾2.8萬宗申請，涉及金額約453億港元，相關企業合共聘用超過26萬名僱員。

至於由政府提供150億港元承擔額的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，則料在下月內推出計劃。陳茂波形容，計劃是非常時期下的紓困措施，申請條件盡量簡便清晰，由於銀行毋須顧慮壞帳承擔問題，相信他們能更有效率地處理申請。