機場衝突警被包圍下掣槍　兩男認暴動囚45月　官：不同情襲警的人

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-31 15:44

前年8月有網民發起在機場示威，並演變成衝突，其中4名涉當日事件並被定罪人士，今（31日）在區域法院判刑。法官郭啟安稱，不會就案件背後的政治因素作任何裁決，但明言不容許任何人以暴力破壞法律，且事件涉警員被包圍並在以寡敵眾下掣槍。郭官直言，公職人員執勤向來不討好，法庭不會同情參與襲警的人，最終判承認暴動的兩人各入獄45個月，另兩名經審訊後被裁定非法集結罪成的被告，則各入獄13個月。

四名被告：，邱文勁（32歲，區議員助理）及港鐵技工葉文亮（25歲）早前已承認在2019年8月13日於香港國際機場一號客運大樓第八層（非禁區）2號區內參與暴動；另外廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）則否認於2019年8月13日至14日在香港國際機場1號客運大樓第8層離境大堂外的暢航路參與非法集結。高、麥二人早前經審訊後被定罪，四人押後至今日判刑。

首被告邱文勁（戴口罩者）承暴動被判入獄3年9個月。（資料圖片）

邱稱以為警員向市民用暴力

首被告邱文勁求情時指，案發時他是區議員助理，原意參與和平示威，本無意使用暴力，但案發時見到警員追隨一名女途人，一廂情願下以為警員向市民施暴，在衝動之下襲擊警員，其行為短暫，警員也沒有嚴重受傷。

次被告患抑鬱等病情緒易波動

次被告葉文亮則稱自己患有抑鬱症、亞氏保加症和過度活躍症，並引述醫生的信件指，被告情緒容易波動、行事鹵莽衝動、自我中心，亦不理解他人的感受，是次犯案因一時衝動，用錯方法而犯事，現在深感後悔，求法庭輕判。

第三及四被告與暴動及襲警事無關

被裁定非法集結罪成的第三和第四被告則呈上多封求情信，力證他們品格良好，又指他們並非有預謀在機場外參與非法集結，而事件亦與首、次被告的暴動和襲警事件無關。

2019年8月13日大批示威者在機場聚集，後演變成衝突。(詳看下圖)

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警員寡不敵眾下需掣槍制止

郭啟安法官判刑時指，案件發生於2019反修例事件期間，但法庭不會就事件背後的政見或政治因素作出任何裁決，又明言法律不容許被人以非法或暴力行爲來破壞或干預。郭官續指，案發現場的示威者包圍警員和警車等並使用暴力，形容案件中受傷的警員誤將女子推倒，本想扶起她，卻被第一、第二被告等十人圍毆，期間警員以一敵十，寡不敵眾最終需要掣槍制止示威者，稱如果警員不是有裝備保護，定必會頭破血流。

機場運作受阻影響聲譽

郭官又引述案例指，公職人員在執勤間向來不討好，因此法庭不會同情參與襲警的人士，加上機場的運作在事件中受阻，其聲譽受損，勢必令遊客訪港意慾減低，比在街頭發生的暴動更加嚴重。

第三及四被告行為具挑釁性

就第三、第四被告，郭官指雖然他們在不同時段涉及不同的行為，但實際上他們的行為一脈相承，均極具侮辱性和挑釁性；他們怕打警車、阻住警車離開、扔水瓶等，令現場情緒升溫，激發他人破壞社會安寧，挑動在場者的情緒，導致後來的襲警事件出現，故需要為當日參與暴動的全體人行為負責。

無證據支持第四被告曾受襲

最終郭官以五年作為首、次被告二人的量刑起點；第三、第四被告的量刑起點即定為一年。考慮到首、次被告在開審前認罪，故扣減四分之一刑期，判處二人入獄45個月。就第四被告投訴被警員毆打一事，郭官指第四被告傷勢不嚴重，加上他沒有出庭自辯，警員被盤問時也不約而同地否認有襲擊被告，故法庭並無任何證據支持被告被襲的說法，也不會就此做出減刑，考慮案發地點為機場以及二人的求情陳詞而加刑一個月，判處二人入獄13個月。

案件編號：DCCC 814/2019, 27-28/2020