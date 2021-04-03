網民稱被索1.8萬元廁板維修費　相片疑造假　瑰麗酒店：指控失實

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-03 21:56

新冠肺炎疫情襲港逾一年，熱愛旅遊的港人出遊無期，不少市民會選擇到酒店Staycation（宅度假），來個兩日一夜的小旅行，五星級酒店更是大熱。不過，有網民在Facebook發文，聲稱與太太入住尖沙咀瑰麗酒店，房內廁所的廁板無故失靈，酒店維修後，竟索償1.8萬的巨額維修費，最終被沒收5,000元按金，他直斥酒店「屈錢屈到核爆」。 瑰麗酒店回覆《香港01》查詢時指，帖文相片中的酒店大堂的擺設與房內的設施，並非是同一時間出現，酒店亦無發現類似個案或投訴，直指相關言論不實，對此深表遺憾，強調除了人為破壞外，並不會向客人收取房間的維修費用。

網民Kobe Lam在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，直斥瑰麗酒店「衰到入骨髓」。他聲稱，日前趁20周年結婚紀念日，與太太到酒店Staycation拍拖。

他登記入住時，被要求繳交5,000至7,000元作按金，批評按金過於巨額，並不合理，但他仍然交出5,000元，冀與太太過一個不一樣的「瓷婚」紀念。

他指酒店廁所的廁板不時自動開關，令他們深感不安，需要叫工程部上房修理，惟至退房後卻被要求繳付廁板維修費，金額高達1.8萬元，他聲稱酒店要求他「承擔損毀責任」。Kobe聲稱拒絕賠償被酒店沒收按金。

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瑰麗酒店：相關相片非同一時間拍攝

瑰麗酒店回覆查詢時指，帖文展示的霓虹燈飾為酒店上月中在大堂展示，惟房內設施的圖片卻是酒店數月前為客人提供的擺設，因此難以推斷客人確實入住的日子，惟酒店翻查記錄，並無發現有關個案或類似投訴。

酒店續指，入住客房及套房的雜費按金分別為每晚2,000及3,000元，並不會擅自加大住房雜費的按金額度，又強調除人為破壞外，酒店一般不會向客人收取房間的維修費用，對網上的不實言論深表遺憾。

投訴者facebook只有一個朋友 網民質疑改圖

在酒店回覆前，已有網民質疑Kobe上載的酒店房間照片，懷疑曾被改圖，呼籲網民先弄清事實才好評論，亦有網民指Kobe一直未能提供入住酒店的單據，可信性成疑。惟事主一日後仍未能提供單據作實，僅留言指其秘書將與傳媒聯絡。

翻查Kobe Lam的Facebook帳戶，發現他只有一個朋友，並只有在前年6月更換過頭像，及後疑似無再更新，而在相關的酒店交流群組亦只有昨日的兩則帖文，之前從未在該群組內發文。

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早前索取利市投訴 已處分涉事職員

瑰麗酒店近日投訴一浪接一接，日前已有網民在同一個Facebook群組發文，提到她在3月16至17日入住酒店，退房32小時後，被酒店指責她弄污浴室地氈，索債3,000元。她聲稱入住時地氈已被弄髒，但自己無為意，亦不想麻煩職員轉房才無向酒店反映，事後卻被要求支付巨額賠償金。

另有網民指，在農曆新年入住瑰麗酒店時，被職員要求派利市，而房務員又不慎丟棄其衣物、名牌耳機及毛公仔等，對此深感不忿。

瑰麗酒店承認早前的指控，對房務部同事的失誤深感抱歉，相關職員已向客人道歉，酒店亦已在客人退房前尋回部分物品及已作出賠償，至於派利市一事，酒店則指，同事與熟客人溝通方面有欠經驗及分寸，已處分涉事職員。

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