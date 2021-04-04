康復院舍輪候時間長　羅致光：規劃問題　政府長中短期策略增服務

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-04 11:05

勞工及福利局局長羅致光今日（4日）發表網誌，指康復服務是眾多社福服務中起步較遲的服務，在「追落後」的情況，較安老服務更甚。其中康復院舍服務輪候時間長，他指示歸根到底是一個服務規劃的問題。他說，現屆政府已經採取中長短期的策略增加服務。

香港心理衞生會樂道居為中度智障人士院舍。(社署網頁相片)

羅致光指，幼兒人口輕微下降，但學前康復服務需求上升。由於到校學前康復服務名額大增，輪候人數大幅度下降。在過去4年，早期教育及訓練中心的輪候人數減少80.8%，幼稚園暨幼兒中心兼收計劃的輪候人數減少77.8%，特殊幼兒中心的輪候人數亦減少44.3%。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

不過，康復服務中的宿舍服務輪候時間十分長，嚴重肢體傷殘人士宿舍服務更是多年來輪候時間最長之一。雖然2019/20年的輪候時間，已由2018/19年的168個月，減至123.6個月，但仍要等候超過10年。至於嚴重及中度弱智人士宿舍服務，仍需分別輪候160.5個月，及144.3個月。

羅致光認為，宿舍服務輪候時間長，歸根究底是服務規劃問題。當局用兩年時間制定《殘疾人及康復計劃方案》，就多項院舍照顧及社區支援康復服務的需求，定下規劃標準。勞福局將聯同相關政府部門，將康復服務相關需求納入《香港規劃標準與準則》中，中短期則會利用非政府機構所擁有的土地、透過發展項目及購置處所，及在現有服務中尋求空間。