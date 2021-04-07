新冠肺炎．最新｜中環會德豐大廈上班男確診　曾到旺角信和買game

撰文： 朱海棋 李恩慈 黃偉倫 麥凱茵 梁煥敏 鄧穎琳 鄭秋玲 孔繁栩 胡家欣 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-07 17:06

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（7日）新增8宗確診個案，當中2宗為本地個案，均住屯門，分別是友愛邨及山景邨。 今日新增10宗初步確診個案，包括1宗源頭不明個案。 歐洲藥品管理局的疫苗主管卡瓦雷里表示，牛津大學／阿斯利康AstraZeneca疫苗與接種者出現血栓有關連。新冠肺炎疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已購入的兩款疫苗足以讓全港市民接種，不建議政府購買阿斯利康疫苗。

▼4月7日 虎豹別墅開放日 參觀人潮不絕▼

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【17:01】患者曾到的玩具反斗城，當局難找到邊位，通常買完嘢畀錢, 戴口罩。成個海運因有安心出行， 會通知4月3去過海運大廈商場的人，旺角信和有機會找舖頭職員追蹤。



【16:38】張竹君：初步確診約10宗，大多輸入個案；1宗無源頭，70歲女士視力不好，獨居屯門友愛邨愛暉樓第三座，同之前個相隔一層比較遠，她主要留家， 無病徵，家人一周會探一次。

2宗確診及1宗初步確診均住屯門，張竹君稱不能排除屯門有隱形傳播，但三個案未有確實關聯性。兩宗住愛暉樓個案是相隔一層，但不是同座向或鄰居。提醒當區市民要小心，「過咗假期比較多活動，如有不適要快檢測求醫」

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。



張竹君：今日新增8宗確診個案，6宗輸入個案，2宗本地個案。６宗當中，有3宗是來自菲律賓等地方並帶N501Y變種病毒。



2宗本地個案，均無源頭，都住屯門，其中71歲婆婆住友愛邨，曾到明星金閣海鮮酒家、柏麗廣場。另一人是41歲男，中環會德豐大廈14樓上班， 3月29日咳， 4月1日最後上班，住屯門山景邨景富樓高座，4月3日曾到尖沙咀海運大廈玩具反斗城，旺角信和中心買過遊戲。

檢疫費早令本地菲傭叫價高 中介憂禁飛惡化情況：工資恐升至8000

【16:10】新冠肺炎疫情雖有回落，惟近日輸入個案中有不少由菲律賓來港，當中包括了不少涉及變種病毒的個案，有專家建議應禁飛菲律賓航班，以防變種病毒會滲入社區。



有僱傭代理稱，因應檢疫費用及程序繁複，令從海外來港的外傭減少三成，而目前本地外傭已有加價，估計一旦實施禁飛將惡化求過於供的情況，「（工資）一定double（雙倍）上。」亦有外傭僱主代表指，檢疫、檢測等費用已高達3萬元，不少僱主傾向聘請本地外傭；早前曾聽聞有本地外傭要求將月薪升至6000至7000元，擔心禁飛將令工資進一步升至高達8000元，並出現「揀工」情況。

復必泰｜伊館外過百人候打針 排隊兩小時 市民：職員三問打乜針

【16:08】早前因部分批次樽蓋有問題已暫停為市民注射的復必泰疫苗，被港府暫停接種兩周後，隨着新一批BioNTech疫苗上周五（2日）運抵香港，市民可於昨日起開始打針。

港府新增兩個注射地點，其中一個位於灣仔伊利沙伯體育館。



今日早上時段，場館外有多達100人排隊輪候打針，有到場的市民表示，平均要花上兩小時才能完成整個程序，時間較預期長，早前由於有外籍人士預約復必泰疫苗注射，最終「打錯針」注射科興疫苗，本身來自英國的Rice説，職員多次向她表示場館提供復必泰疫苗，向她確認並沒有到錯場館，「我覺得算安心咗。」亦有市民表示，場館內分別有三名職員三次提問他所注射的疫苗名稱，顯得非常謹慎。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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聶德權指復必泰供應有限打針趁早 許樹昌解畫：唔係打完呢批就無

【12:59】新一批30萬劑復必泰疫苗上周到港，本港恢復接種復必泰疫苗。公務員事務局局長聶德權日前表示，該疫苗供應期有限，接種者要趁早。港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌估計，聶德權意思並非「打完呢批就無」，而是表示每批數量不多，有效期亦只有6個月，提醒市民盡快注射疫苗。

【12:19】據了解，今日有10宗確診個案，包括源頭不明患者，疫情記者會將交代。

菲律賓、印度個案多兼有變種病毒 何栢良形容「雙高風險」應禁飛

【11:51】本港第四波疫情緩和，不過輸入個案持續襲港，尤以菲律賓及印度等居多。有專家表示，該兩個國家確診個案多，又被變種病毒肆虐屬於「雙高風險國家」，促請政府盡快禁止兩地人士來港，一旦有變種個案流入香港，會出現災難性後果。

確診者到過鯉魚門廣場街市 區議員：檔販拒戴口罩屢勸不聽

【11:47】鯉魚門廣場街市早前有確診者到訪，被納入強制檢測範圍。有區議員稱，街市人流銳減，凍肉檔生意大跌八成，又提到街市衞生情況尚算可以，但有檔販不戴口罩、吸煙，屢勸不改。

復課｜華仁小學11學生完成檢疫 學校今復課 足球教練康復出院

【11:07】復活節假期後，部份學校今日（7日）起陸續復課，當中包括早前有11名學生需要檢疫隔離的北角番禺會所華仁小學，校方公布，有關學生檢測陰性，並已在周日（4日）完成檢疫。據知，該校今日安排小三至小六學生回校，至於早前有班級需要檢疫的小一及小二，則將於明天（8日）復課。不少回家學生都對可回校感開心。

教育局早前表示，疫情容許逐步增加面授課堂時間，所有學校在復活節假後，可安排不多於全校三分二學生回校上課，上課時間仍以半天為限。

旅遊旺季不再 月入6位數旅行社經理被裁轉行保安：馬死落地行

【08:00】復活節原是旅遊旺季，惟疫情持續，旅遊業界至今仍然是「寒冬期」。入行逾30年、月入可達6位數字的旅遊從業員Cat，擔任過不同職位，如領隊、銷售員、經理，直至去年年底被裁員，無奈離開喜歡的行業，轉為任職保安員，「馬死落地行」，直言不少同行間已轉行做保安、檢測員。說起未來，她仍相信旅遊業有希望，望有日可重拾本業，「不止是為了錢，真的讀萬卷書不如行萬里路」。

Cat入行30多年，由前線領隊做到經理，未想過疫情持續一年，旅業陷入「寒冬」：「活了幾十年人，都沒有想過這一日。」（張浩維攝）

保安牌│去年多2.8萬人有 總人數破35萬 業界：踴躍情況十年首見

【08:00】疫情爆發逾年，失業率持續高企，不少人靠散工過活。根據保安局最新數據，去年持保安牌人數突破35萬，按年增加2.8萬人，當中31至50歲的年齡組群增幅明顯，一年間增加逾萬人入行。

有物管業界人士表示，踴躍情況十年首見，「整體年青化，空中服務員都有」，亦令行內人數接近飽和；亦有旅遊業工會指，行業過去停擺一年，不少人靠臨時工維持生計，相信至少三分一從業員有考保安牌，以備不時之需。

確診大廈食肆｜豐澤男店員一大兩小家人確診 7歲女曾到安基商場

【00:01】新冠肺炎疫情稍緩，昨日（6日）增7宗個案，當中3宗為本地個案，患者相信均為32歲旺角惠豐中心豐澤男店員的家人。根據衞生防護中心晚上公布的列表，與男店員同住的7歲女孩，曾到牛頭角安基商場。

▼4月6日患者住所及行蹤▼

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▼4.6復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼

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▼4.6復活節假期最後一日 市民淺水灣曬太陽▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.6｜增7人確診無源頭不明個案 累計50萬人已打疫苗

今增7宗確診 3宗個案住油塘邨 染疫12日大男嬰成年紀最細患者

油塘鯉魚門市場接連有3患者曾到 用安心出行街坊：響咗七次通知

鯉魚門市場設檢測車 街坊憂現金交易播毒 摸完會「洗錢」消毒

Coffee林芊妤近日流產 網民憂上月打復必泰所致 專家引數據反駁

復必泰疫苗｜接種中心排長龍 蘇錦樑現身打針：希望去外地探親

復必泰｜荔枝角接種中心現近百人長龍 第二劑延期累留學生改機票

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復活節假期最後一天 淺水灣泳灘人頭湧湧 市民分開紥營避限聚令

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龍尾泳灘未正式開放 欠救生員當值 市民照闖嬉水現小型垃圾山

▼4.6復活節假期最後一日 大美督人車爭路▼

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▼4.6復活節假期最後一日 市民闖龍尾灘遊玩▼