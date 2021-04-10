社工界之父馮可立離世終年69歲　社協創辦人　70年代為艇戶抗爭

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-10 19:35

第一代社區組織協會總幹事、前中大社工系榮譽副教授教授馮可立今早逝世，終年69歲。立法會前社福界議員邵家臻在社交平台專頁發帖文指，人稱「立叔」的馮可立今晨在睡夢中離世。 立叔於70年代末為油麻地艇戶爭取居住權益，在一次抗爭行動中與10名社工被定罪。當年同行的甘浩望神父向《香港01》表示，難忘立叔為人負責任，在事件中共同進退，對於他離世感到可惜。

邵家臻在帖文形容，人稱「立叔」的馮可立，是社福界公民抗命的始祖。在70年代末，有油麻地艇戶因居住環境惡劣，一直向政府爭取上岸。

直至1979年，有社工自發組織協助艇戶到港督府請願，並租用兩架旅遊巴，前往途中在紅隧出口被警方拘捕，以《公安條例》檢控。

邵家臻撰文悼念馮可立。（資料圖片 / 李澤彤攝）

事件中，有11名社工被判留有案底，馮可立是其中一人。他以社工身份，以行動介入事件，為社工公民抗命歷史掀起重要一頁。

甘浩望神父向《香港01》憶述，難忘立叔為人負責任，認真做好預備工作。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

當年有在「艇戶事件」一齊公民抗命的11位社工之一、甘浩望神父向《香港01》憶述，當年旅遊巴去到紅隧出口被警方截停，並要求他們折返到避風塘。

他指，「立叔」雖然非提出決定前行的一位，但他願意承擔責任，共同進退，及後更促成社工總會成立。在他印象當中，「立叔」為人負責任，會為隊友細心打點，認真做好預備工作，而且擅長思考策劃，在開會時樂意聆聽不同社工意見。他指，自1999年與「立叔」在爭取內地子女居留權議題合作後，已甚少交流見面，知悉他今日離世後感到可惜。

香港社會工作者總工會亦在社交專貢發帖文指，「立叔」是一名值得同工尊敬的社工老師，一生專注社區工作，讚揚他以行動經驗和學術知識，實踐何謂社會行動、公民抗命及社會公義。

社協：社會運動先驅 對離世感遺憾及悲痛

香港社區組織協會發帖文表示，對馮可立離世感到遺憾及悲痛，形容是協會及及香港社會的損失。社協指，馮可立於1978年受聘為協會主任，服務貧苦大眾，任職十年後於1988年離職，隨後受邀加入董事會擔任主席多年。



協會指，馮可立過去43年為社協作出巨大貢獻，帶領協會倡議合理和公平的社會政策，策劃適切的社會服務，支援弱勢社群，建立公義、仁愛的社會制度。他亦曾策劃及參與無數社會行動，包括艇戶事件、爭取修訂公安條例、倡導資料訊息權立法、促進地方直選等，是本地社會運動的先驅。