菲臘親王逝世｜與親王僅隔一步　愛民邨菜檔讚親民：𠵱家無呢回事

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-10 16:45

英女王伊利沙伯二世丈夫、愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）逝世，終年99歲。過往他曾與英女王兩度訪港，其中1975年二人來港期間更參觀當時剛落成入伙的何文田愛民邨。 居於英女王伉儷探訪單位旁邊的街坊指，該單位居民早年已移民英國；亦有街坊憶述，二人當時十分恩愛，菲臘親王有如「跟得公爵」，而且十分親民。於愛民街市經營菜檔40年的陳伯就稱，當年曾與英女王伉儷僅一步之遙，形容菲臘親王「好高大、好後生、好靚仔」，二人亦十分友善，故對其離世亦感難過。

英女王探訪愛民邨住戶，吸引大批居民圍觀。（香港房屋委員會網頁）

菲臘親王曾與英女王訪港期間參觀當時剛落成的愛民邨康民樓6樓單位。。(張浩維攝)

英女王伉儷1975年探訪愛民邨康民樓6樓單位，該單位鄰近住戶梁太表示，當時政府當局曾向他們詢問是否願意予英女王伉儷探訪，惟當時因要工作，故拒絕探訪邀請，並指二人探訪單位住戶早年已移民英國，「個單位都唔知轉咗幾多戶」。

今年近90歲的馮太憶述，當年因聽聞英女王伉儷到訪，故特意帶同子女到附近，希望可一睹二人身影，並笑言當時可成功見到二人心情亦興奮。她又稱，英女王伉儷「兩公婆精神爽利」，舉手投足亦見二人十分恩愛；並認為二人特意到屋邨親訪十分親民：「好好呀兩個特登嚟探下我哋，好關心大家」。

蘇伯憶述英女王伉儷探訪時，他由二樓家中向外張望，見到大批人圍觀，而二人亦十分親民。（張浩維攝）

而今年70多歲的蘇伯於愛民邨剛入伙時已搬至該處居住，現時已住接近50年。他指英女王伉儷探訪時他仍是20多歲年輕人，當日剛巧放假留在家中，聽到二人到訪即由二樓家中向外張望，見到大批人圍觀，而二人亦十分親民：「無啲官式、儀仗隊咁，好Casual」。他又笑言菲臘親王有如「跟得公爵」，緊隨在英女王身邊。他與菲臘親王亦有一面之緣，親王離世他坦言「都無辦法，成99歲，人點都會走㗎啦」。

於愛民街市經營菜檔40年的陳伯就稱，當年曾與英女王伉儷僅一步之遙，形容菲臘親王「好高大、好後生、好靚仔」。（黃金棋攝）

現年80多歲的陳伯於愛民街市經營菜檔已逾40年，當年英女王伉儷到訪愛民邨時，路經其菜檔，他與二人僅一步之隔，「梗係好近啦，好多街坊識聽、識講（英文）都同佢哋傾計，我唔識聽就無得傾，有指手畫腳」。他又認為英女王伉儷到訪十分親民，「𠵱家無呢回事啦」。陳伯又憶述英女王當時戴白色打套及帽子，而菲臘親王則穿上筆直西裝，「好後生、好高大」，對他離世亦感難過：「好感激佢哋當時嚟呢度」。

▼4月10日，多名市民赴英國駐香港總領事館悼念菲臘親王▼

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