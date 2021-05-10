基層家庭首名大學生　一周三晚兼職幫補兼苦讀　終入中大法律系

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-10 08:00

林偉傑來自基層家庭，然而並非一般的本港家庭。他的中學時光不少都用來兼職，超市、便利店、中餐廳他都做過，曾經同時打兩份工，一周有三晚都要工作到晚上11、12點才能回家。這樣的日子從中四一直維持到中六考文憑試前幾個月。他說，中學時在外做兼職，在Band3學校十分常見，自己並不覺得辛苦。 儘管如此忙碌，文憑試時他仍考獲6科33分，包括中文5**，數學5*，一向薄弱的英語口試也拿到了5**的成績，順利入讀中大法律系；無多餘錢參加補習，因此溫習時「諗咗好多橋」，如跟讀《哈利波特》電影練英文，又或是從內地辯論綜藝《奇葩說》中尋找中文口試靈感。 出生基層的他，成功考入大學，更獲得「愛．匯聚計劃」資助，現時已經拿到了畢業去律師行工作的機會，他鼓勵與他一樣「unprivileged」（貧窮的、非特權階級的）學生，切勿過早設定自己的天花板。

每當有人稱呼林偉傑為「學霸」時，他總在第一時間否認這個說法。（盧翊銘攝）

自覺較適應本港文憑試制度

每當有人稱呼林偉傑為「學霸」時，他總在第一時間否認這個說法。在內地讀書時，林偉傑的成績只是平平，惟理科和中文基礎尚算不錯。因此用他的話說，直到2014年他隨母親來到香港後，才「突然間變咗學霸」，他謙虛又坦誠，「只可以講，我比較適應香港文憑試呢套制度。」

來港後，林偉傑一直與母親住在深水埗的一間唐九樓劏房內。圖為示意圖，非受訪者住所。（資料圖片）

與母親蝸居唐九樓劏房 一周3晚兼職補貼家用

7年時間，林偉傑一直和母親住在深水埗的一間唐九樓劏房內——一室一廳的房子不夠100呎，母親睡廳內，他則睡在房裡。住處逼仄是一方面，樓內的環境也相當複雜，他說在共用的公共設施附近經常看到有癮君子留下的針筒，「好驚。」

與內地的中學不同，香港的中學沒有晚自修，早早便已放堂。不忍父母辛勞，林偉傑選擇了做兼職補貼家用。餐廳、超市、便利店，最多時他同時做兩份工，一周有三晚都在外忙到11、12點才回到家中。他不覺得辛苦，說年長同事們總是給他不少幫助，讓他兼職過程中加深了對香港社會的認識，有時還會在餐廳中與外國客人聊天，練習英文，「可以賺到錢可以減輕家人的壓力，都值得嘅。」

無錢補習，林偉傑便想其他方式備考，包括跟讀《哈利波特》電影、看內地綜藝節目練習表達等。（盧翊銘攝）

律師行實習看到前路 用內地經驗完勝DSE

雖然不費力就能在香港的中學考到不錯的成績，林偉傑卻一直對未來沒有打算。直到中二時參與了一間事務所的實習，短短2周內，他不僅看到了真正的專業人士是如何工作的，更享受了律師行邏輯嚴謹的做事氛圍，從此下定決心要踏入律師行成為律師。

踏入中六時，林偉傑「掟起心肝」開始備考。無錢參加補習班，他就要想其他方法補足。除了在YouTube上尋找名師講課短片，英文一般的他，還從內地網站「知乎」上找到提升方法，便對著電影《哈利波特》跟讀台詞；本不善於表達的他，也狂看當時熱播的內地綜藝《奇葩說》，學習當中口才優秀的選手的論述為中文口試所用。最終他英文和中文的口試都拿到了5**的最好成績，他笑說自己算是「用內地經驗打敗了香港文憑試。」

領展的獎學金給了林偉傑許多幫助。（盧翊銘攝）

入大學後感差距 獎學金助前行

2017年，林偉傑是同屆唯一一個考入中大的學生，正當他對未來充滿期許時，然而現實給了他不小的衝擊。剛入大學，林偉傑想要繼續兼職補貼自己的生活費，然而家境較好的同學早早開始尋找律所實習的機會，他歎自己「完全無Guidance」。學校的教授也告訴他，此時此刻，將時間投資給自己，比外出賺錢更值得。對自己的懷疑、對四年學費的憂慮，對如何追上與同學差距的焦躁……複雜的思緒一度覺得自己並不適合讀法律，想要轉科去社工系。

好在那時，他申請的「愛．匯聚計劃」下的領展大學生獎學金給了他資助，他作為家庭三代中首代進入本地大學的學生，一年可以拿到2萬元，讓他有更多時間讀書、探尋前路，他說「呢一筆錢真係幫到我好多。當然我還要感謝父母，我迷茫時，佢哋從來唔會俾壓力我。」

林偉傑說，許多基層出生的學生只是過早設定了自己的天花板，他說希望自己可以幫到這些人。（盧翊銘攝）

志願幫助出生貧寒的學生 拒補習因難幫同路人

進入大學時，林偉傑曾立下誓言，要幫助更多的和他同樣背景的人，改變人生。至於什麼是「同樣背景的人」，林偉傑思考良久後說了一個單詞「unprivileged」（出生貧寒、無特權的）——這短短的一個單詞，凝聚了林偉傑不少的歷練和思考。他說自己大一時曾試過為中學生補課，然而沒做幾個月，他便放棄了——請他補習的，都是家境不錯的學生，「其實都算好賺，但幫唔到我想幫嘅人，我會覺得好guilty（愧疚）。」

他說，許多同樣背景的學生，包括新移民、貧困生、Band 3生等等，有些僅僅是因為英文不夠好，便放棄了考入大學，「我想同佢地講，唔好過早設定自己嘅天花板。」

現時已經大學四年級的林偉傑，已經拿到律師行兩年合約，如果順利，他將會成為一名律師。移民潮下，他卻顯得堅定，指香港有人情味，對這個地方感情深厚，希望留在這個繼續發展。除了希望給家人更好的生活環境之外，他希望未來有一天同樣能設立獎學金，幫助他人。