衞生防護中心前顧問醫生　涉向世衛等作假聲明謀私利　案轉區院審

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-14 14:01

衞生署衞生防護中心前顧問醫生甘啟文，涉嫌在2005年至2013年間，向世衛等3個國際及海外衛生組織，提供總值逾420萬港元的結核藥物測試及其他服務時，被指濫用公職以謀取私利，因而被控公職人員行為失當等7罪。案件今（14日）於東區裁判法院提堂，甘暫時毋須答辯，裁判官把案押後至5月4日轉介至區域法院提訊。被告准以現金10萬元保釋，但不得離港及不可接觸控方證人。

被告甘啟文（63歲）報稱退休，被控4項公職人員行為失當、2項欺詐及1項使用虛假文書共7項控罪。

涉訛稱香港微生物學醫生協會等同衞生署

他被指於2005年9月至2013年1月期間，違反4項公職人員行為失當，其中一項控罪指他涉向日本國立感染症研究所，訛稱香港微生物學醫生協會是等同衞生署的公共機構；他獲授權與研究所簽署服務協議，舉辦有關追蹤食物傳染病的7個工作坊及1個會議；以及會將約128萬港元的資助交給衞生署主辦活動。

被告甘啟文(右)是衞生防護中心前顧問醫生。(陳家怡攝)

涉向世衞訛稱協會是授權實驗室

被告又涉向世衞訛稱協會是香港結核參比實驗室的合作伙伴；他獲授權就該實驗室所提供有關結核藥物敏感測試的服務，與世衞簽署三份協議；以及就該等協議總值逾約50萬港元的服務費交給香港結核參比實驗室。

甘亦涉嫌向創新診斷基金會訛稱協會是等同香港結核參比實驗室的非牟利組織；他獲授權就實驗室所提供有關結核藥物敏感測試的培訓及技術支援，與該基金會簽署兩份諒解備忘錄；以及會將總值逾186萬港元的服務費交給實驗室。

涉未向衞生署披露從研究所收取資助

被告並被指在未經衞生署批准，與世衞、創新診斷基金會及日本國立感染症研究所簽署協議等，使衞生署舉辦活動及提供服務，他亦沒有向衞生署披露其從研究所收取資助，並由他獨自控制的香港微生物學醫生協會銀行戶口收取款項。

退休前休假涉犯欺詐

至於兩項欺詐控罪，則指甘退休前休假時，於2012年4月至2014年3月，向世衞代表虛假地表示，香港微生物學醫生協會是香港結核參比實驗室的「工作伙伴」，而實驗室無獨立銀行戶口可收取世衞付款，意圖詐騙而誘使該代表簽訂另外三份有關培訓和結核藥物敏感測試的協議，並將共約62萬港元轉賬至協會銀行戶口，令甘獲益。

涉用假文書開設戶口

餘下一項控罪指甘涉於1992年12月用一份虛假的銀行戶口申請表格，意圖誘使該銀行的職員接受它為真文書表格用以開設香港微生物學醫生協會銀行戶口。

甘為衞生防護中心前醫務微生物學顧問醫生，案發時在中心轄下的公共衞生化驗服務處負責管理多間實驗室，包括由衞生署營運的香港結核參比實驗室，該實驗室獲世衞評定為跨國參比實驗室，可對結核藥物進行藥物敏感測試。甘與多名本地微生物學於1992年成立非牟利組織香港微生物學醫生協會，他於1992年至1999年擔任主席。

案件編號：ESCC773/2021