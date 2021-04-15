消委會│8成狗罐罐　礦物質量未符建議　TOPVALU、K9 Natural上榜

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-15 12:28

本港不少寵物主人都視愛犬為心肝寶貝，不時餵飼「罐罐」作為獎勵，甚至以濕糧取代乾糧。消費者委員會測試20款主要供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧，竟發現有八成樣本礦物質含量未能完全符合國際建議。 當中，「almo nature」及「TOPVALU」兩款主食罐所含的維他命D低於歐美相關成年狗隻食用的最低含量建議，「Applaws」有檢出維他命D，攝取不足或影響狗隻骨骼健康。「維多寶」的主食罐氨基酸含量亦低於歐美相關建議。 「NAtUrEA」副食罐中脂肪比例明顯較高，若寵主沒留意產品脂肪比例，過度餵飼，有機會令犬隻攝取過量脂肪，容易導致過重。

消委會測試市面20款主要供狗隻食用罐頭或盒裝濕糧，包括 15 款全營養寵物食品（主食罐），以及5款補充性寵物食品（副食罐）。測試項目涵蓋主要及微量營養素含量，並評估各樣本的有害物質含量。

消委會今次測試的20款狗狗濕糧

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僅4款微量營養素合標準

結果發現，礦物質等微量營養素方面，八成樣本未能完全符合國際建議，只有4款主食罐樣本的礦物質含量完全符合3個寵物食品組織包括美國AAFCO、歐洲FEDIAF，以及美國國家研究委員會（NRC）對成年狗隻維持期訂立的相關建議。4款樣本包括「ZIWI Peak」、「AVP」、「ORGANIX」及「希爾思」。

消委會指，另有4款樣本有種礦物質含量雖未能完全符合相關建議，但整體礦物質含量水平尚算令人滿意，包括「K9 Natural」、「Zignature」、「寶路」及「維多寶」。而整體評分方面，「AVP」、「ORGANIX」獲評5分，評分最高。

3款維他命D過低 攝取不足影響狗隻骨骼健康

值得注意的是，測試結果顯示，「almo nature」及「TOPVALU」兩款主食罐所含的維他命D低於建議，未能符合為成年狗隻全營養食品設定的相關最低含量建議，副食罐樣本「Applaws」更沒有檢出維他命D3。

消委會提醒，狗隻主要透過日常膳食攝取維他命 D，如果長期攝取不足，可能對免疫系統造成影響，亦會影響狗隻的骨骼生長，令成犬出現骨質疏鬆問題。

「NAtUrEA」副食罐鉛含量超歐盟標準

測試亦發現，「ORGANIX」、「AATU」、「LILY’S KITCHEN」及「NAtUrEA」4款樣本檢出鉛，當中「NAtUrEA 無穀物鮮肉係列」副食罐樣本檢出鉛含量為每公斤食品11.2 毫克（以含水量 12%計），超出歐盟法規就補充性動物飼料所設的上限（每公斤食品 10 毫克）。消委會表示，促請相關產品供應商改善寵物食品的鉛含量水平。另有9款樣本檢出砷或鎘，當中 2 款亦檢出微量三聚氰胺，檢出量值未有超出歐盟相關規定，相信不會為狗隻構成健康風險。

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「NAtUrEA」副食罐中脂肪比例明顯較高，消委會提醒，若寵主沒留意產品脂肪比例，過度餵飼，有機會令犬隻攝取過量脂肪，容易導致過重。