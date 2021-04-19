科興疫苗｜54歲男子打針兩周後昏迷不治　據悉無長期病患

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-19 20:01

北區醫院今日（19日）證實，一名54歲男病人於4月2日接種科興疫苗後，昨日（18日）凌晨被發現昏迷，送院經搶救後不治。據了解，該男子有吸煙習慣，沒有長期病患。本港累計17人接種新冠疫苗後死亡，當中15人曾接種科興。

北區醫院發言人回覆查詢指，一名54歲男病人昨日（18日）凌晨被發現昏迷，由救護車送到該院急症室，經搶救後證實不治。由於病人4月2日曾接種新冠疫苗，院方昨日已按機制將個案呈報衞生署。

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死者4月2日接種疫苗

北區醫院發言人回覆查詢指，一名54歲男病人昨日（18日）凌晨被發現昏迷，由救護車送到該院急症室，經搶救後證實不治。由於病人4月2日曾接種新冠疫苗，院方昨日已按機制將個案呈報衞生署。據了解，該男子於沙田源禾路體育館接種疫苗，他本身有吸煙習慣，但沒有長期病患史。

該院又稱，公立醫院醫護人員會根據機制向衞生署呈報符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的求診個案。衞生署專家委員會會進行審議，包括進行因果關係評估。

本港累計17人打針後死亡，當中15人接種科興，2人接種復必泰。專家委員會早前評估後，指大部份死亡個案，與接種疫苗都沒有直接因果關係。

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