衞生署恢復到校為學童接種疫苗服務　致函家長提醒到診所打針

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-21 16:45

衛生署過去會為小學學童提供到校接種疫苗的服務，包括麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗；白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗等。惟在新冠肺炎疫情下影響學童接種，另有部分幼兒或學童家長，亦沒有按照建議的接種時間表帶同子女到母嬰健康院接種疫苗。署方表示，現已恢復到校服務，同時也透過電話、郵件及電話短訊提醒家長帶幼兒或學童到診所打針。

衛生署為小學學童提供到校接種疫苗的服務，包括麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗；白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗等。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

醫學界立法會議員陳沛然關注，兒童接種計劃在新冠疫情下的疫苗接種情況。 食䘙署以書面回覆指，學校暫停面授課堂安排影響就讀小學學童的接種，同時，部分家長沒有按照建議的接種時間表帶同子女到母嬰健康院接種疫苗。

署方表示，母嬰健康院職員和小組會透過電話、郵件和電話短訊，分別聯絡尚未接受適齡疫苗注射的學前兒童，以及已升讀中一而仍未完成「計劃」的學童的父母盡快安排疫苗接種，他們可以到小組辦事處或家庭醫生診所安排接種疫苗。至於到校接種疫苗的服務，則由去年的5月中開始，在加強感染控制的原則下，安排學童回校或到小組辦事處接受疫苗接種。

數據顯示，過去學年（2019/2020年），小一、小五、小六的疫苗接種覆蓋率均超過九成，而在小五為女學童的人類乳頭瘤病毒疫苗則為八成六，合共的接種劑數逾18萬劑。