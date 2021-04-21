12歲男童下體痕癢　至少20厘米電線插尿道　抽出不果送院施手術

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-22 02:32

疫情下學童失去校園課堂生活，家長除關心子女學業，亦應留意其精神健康。一名有自閉傾向的12歲男童因下體痕癢，為了止痕將一條至少20厘米長的電線插入尿道後有血尿，求醫後要做緊急手術，醫療團隊一度希望將電線牽引出來，可惜不成功，最終要切開陰莖中段的尿道才完成。 醫療團隊表示，病人最近從台灣移民到港，疫情下學校屢遭停課，他經常獨留家中，令其精神健康惡化，臨床心理學家診斷他的解難能力有限並有自閉徵狀，且對電線非常感興趣，提醒家長要跟從心理學家的建議跟進子女情況。

威爾斯親王醫院外科團隊在《香港醫學雜誌》匯報疫情期間，有病人以電線塞入體內的個案。去年6月，一名12歲男童求醫急症室，透露他一日前因為下體痕癢，用電線塞入尿道希望止痕，但之後感到痛楚及有血尿，他及媽媽都無法抽出電線。

手術圖片顯示電線正被移離身體。（《香港醫學雜誌》相片）

醫院以腹部X光檢查時，發現一捆至少20厘米長的電線，由陰莖尿道延伸至尿道口並外露。醫療團隊以凝膠（Xylocaine Jelly 2%）抽出電線但失敗，之後以一般麻醉但電線仍然無法被牽引出來，最終要做外科手術，切開陰莖中段的尿道，電線才被切斷及移離身體，病人陰莖尿道亦以尿道成形術修補。他手術後留院兩日便出院，但要用導尿管兩星期。

醫護人員向病人母親了解，得知其一家剛剛從台灣移民到港，病人難以適應學校生活，而且因為疫情而經常停課，他經常獨自留在家中，令精神健康受挫，以往都無試過將外來物塞入體內。病人之後經臨床心理學家診斷解決問題能力有限及自閉症傾向，以及對電線有強烈興趣，提醒家長要定期跟從心理學家建議跟進子女情況。