便秘困擾15歲少男　學網上用樽塞肛門卡結腸　求醫後自行排出

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-22 02:29

不少港人常受便秘困擾，一名15歲男生因為便秘，上網得悉用洗頭水樽塞入肛門有助排便，惟最後樽卻在橫結腸卡著，他一日後求醫，最終自行將樽排出體外，醫院教導他飲食及正確服用瀉藥的方法。

15歲醫生為解決便秘問題，從網上學習將洗頭水樽塞入肛門，樽停留在橫結腸。（箭咀至）（《香港醫學雜誌圖片》）

去年5月，一名15歲男生因為便秘及用洗頭水樽塞入直腸後一日求醫，他向醫護人員表示，當時學校因為疫情停課，是從網上得悉塞入外物可以增加排便能力。他無腹痛、直腸無流血或發燒，其腹部都亦無脹起。

文獻記載塞外來物包括扣針、鉛筆、原子筆、電話線

腹部X光顯示有樽形狀的物件停留在其橫結腸，他在威爾斯親王醫院外科病房留院一晚，翌日早上做探肛檢查，發現手指已經可以接觸到樽，病人之後自行排出體外，醫護人員教導他正確的飲食及服用瀉藥的方法，同日出院。

團隊表示，小朋友及青年人較少會將外來物塞入身體的孔口，動機源自冒險、引人注意、性滿足、自殘、有精神疾病及自我治療等。以往文獻都有記載，大部分塞入身體的外來物包括針、扣針、鉛筆、原子筆、電話線、導管、飲管、膠管、牙刷、家用電池及指甲鉗。

醫護人員在《香港醫學雜誌》發表文章匯報今次個案，提到病人將外來物塞入身體，是因為擔心面對腸道阻塞、腸道穿窿、生殖道感染或膿腫時要求醫而感到尷尬。大部分外來物塞入體內的個案，都可以透過身體檢查及病歷史發現，而放射學評估則可以得悉外來物的大小及數目。

疫情下政府實施社交距離措施，要求市民減少外出，停課、關閉處所比比皆是。團隊表示，內地超過20%的大學生，因為隔離措施及停課，有輕微至嚴重的焦慮問題，認為政府、學校、家長、醫護人員都要支持及留意青少年面對的精神健康挑戰。