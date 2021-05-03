哮喘患者疫下增用短效氣管舒張劑　兩成受訪患者未有按時覆診

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-03 00:00

新冠肺炎疫情持續，香港哮喘會調查發現，在疫情期間約兩成受訪患者曾未有按時覆診、自行減藥或停藥；另有近兩成患者增加使用可即時紓緩、用作急救的短效氣管舒張劑（下稱SABA）。 有醫生表示，不少患者誤以為病徵即時解除等同控制病情，忽略處理炎症源頭，呼籲切勿濫用SABA，建議持續使用長效預防藥物，例如配合吸入式類固醇，減少呼吸道炎症，長遠控制病情。

香港哮喘會調查發現，在疫情期間約兩成患者曾未有按時覆診、自行減藥或停藥；另有近兩成患者增加使用可即時紓緩、用作急救的短效氣管舒張劑。（勞敏儀攝）

香港哮喘會透過網上問卷訪問86名哮喘患者，發現約兩成患者曾未有按時覆診、自行減藥或停藥，其中近五成人因自覺病情好轉而毋須或減少用藥，逾三成人擔心前往醫院感染新冠肺炎，亦有兩成半人認為尚有藥物可用，毋須覆診。該會認為做法不理想，患者有機會病情轉差而不自知，增加病發風險。

調查又發現，近兩成患者在過去一年，平均每日使用一次SABA，該會對比整體患者情況，發現多用SABA患者的哮喘症狀出現得更頻密。調查亦指，近兩成患者使用SABA需要比疫情前多，哮喘症狀如咳嗽、呼吸困難及胸悶，平均每日發作一次比例由超過三成至五成不等。過去一年曾因哮喘嚴重發作而入院患者，逾七成人表示比疫情前增加使用SABA。

自小有哮喘的美鳳表示，在疫情期間，當出現少許咳嗽、感冒跡象，即擔心是否新冠肺炎病徵，害怕染疫而不敢外出。她說，上月曾有一星期情況較差，自覺氣促增加，每日使用四次SABA，現在上兩層樓已感喘氣，但仍自我感覺病情控制尚可。兒童呼吸科專科醫生吳國強認為，她的SABA用量算多，亦反映病情其實未完全受控。

每周使用三次舒張劑屬過度

吳國強表示，不少患者以為在哮喘發作時使用短效舒張劑，即時解除症狀等同控制病情，忽略持續使用長效預防藥物，例如吸入式類固醇、配合類固醇及長效支氣管舒張劑的吸入式混合型藥物，處理炎症源頭。吳解釋，若患者每周使用三次或以上短效舒張劑已屬過度使用；若每年用量達三支或以上，以每支可用約200次計算，則患者平均每日用約兩次，反映依賴情況非常嚴重。

本港人均用量較新加坡高五倍

他引述國際研究SABINA數據指，歐美多國年用三支或以上SABA患者比例介乎26%至63.2%不等，反映過度依賴情況不罕見，但本港每10萬人中，SABA用量近2.4萬支，分別是新加坡、韓國及日本的5.5倍、9.6倍及18倍。

吳又指，本港SABA用量高，估計是本港患者能輕易從藥房購買，毋須提供醫生紙，認為患者用後自覺「有少少效力」即可，接受行路氣促，一個月咳嗽兩、三次，降低門檻接受不適的存在，希望社區藥房的藥劑師或售貨員多關心經常購買SABA的客人，建議他們諮詢醫生意見。

香港哮喘會建議患者依從醫生指示用藥，亦培養每日記錄病情及用藥情況的習慣，自我監察病情。該會趁周三（5日）世界關懷日推出「哮喘日記簿」，鼓勵患者自我監察病情變化及藥物影響。