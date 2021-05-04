《香港01》五周年｜社福專家周永新：01倡議報道比政府走得更前

撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-05-04 12:19

為推動本港成為共融社會，香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新多年來在房屋、安老及貧窮政策問題上發聲。曾接受《香港01》專訪的他，作為受訪者及讀者，均感受到《香港01》在政策倡議上的獨特性。適逢《香港01》今年踏入五周年，他寄語《香港01》除應保持分析性文章的優勢外，亦應發展副刊部份，探討社會上的文化藝術議題。

《香港01》五周年特輯

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新寄語《香港01》除應保持分析性文章的優勢外，亦應發展副刊部份，探討社會上的文化藝術議題。（曾梓洋攝）

「我認為《香港01》對時事的分析很深入，即使在我熟悉的範疇，例如貧窮、土地政策及醫療制度等問題，當我閱讀《香港01》的相關報道時，仍獲益良多。」周永新教授由不少從事公共政策分析的人士口中得知，政府官員一直有參考《香港01》的政策倡議報道，「例如《香港01》主張增加公營房屋規模，而政府這一兩年的房屋政策，也是以七成土地預留作發展公營房屋，我認為官員亦是參考過《香港01》的分析，作出政策上的調整。」

周教授更認為，適逢通識科改革，《香港01》重分析、結論清晰的報道特質，有潛質成為通識科教材。

此外，周教授對於《香港01》在政策倡議上的速度也表示欣賞，認為報道提出的議題甚至比政府更快、走得更前，「就像最近的財政預算案，《香港01》早於政府發表報告前，便已提出預算案應該走的方向，而我也認為報道的見解很精辟。」

「我希望《香港01》能保持生產分析文章的優勢，香港目前正處於轉折期，青年人的出路、房屋及醫療問題，統統也需要深入的討論與分析。」

《香港01》踏入五周年，作為讀者，周教授寄語《香港01》除應保持分析性報道的優勢外，亦應發展副刊部份。最近他因閱讀了一篇關於《消失的情人節》的介紹而觀賞該齣電影，更因此勾起他30多年前在台灣教書的回憶。

周教授認為，本港不少讀者對文化藝術議題亦感興趣，「《香港01》有很多讀者是知識分子，會追求文化生活，一些文化議題也可作深入的分析報道，例如探討未來M+博物館的方向，我相信《香港01》往這方面開拓發展會有好處。」