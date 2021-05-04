路政署改善屯門道路工程　加建海榮路屯公連接路　或影響三聖廟

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-04 13:10

屯赤隧道去年底通車，原本作為接駁配套的「屯門西繞道」未能落實，更改計劃後料2036年才完成，政府已預料屯門公路（市中心段）及皇珠路會更繁忙，就此提出改善道路工程。

路政署就擴闊及加建龍富路、屯門路、皇珠路及海榮路連接路的工程，申請環境影響評估研究概要，擬興建一對天橋或高架連接路連接青雲路及龍富路、擴闊屯公／皇珠路連接路，及加建屯門公路／海榮路連接路。文件透露，海榮路的工程附近為二級歷史建築三聖廟，工程可能造成直接或間接的影響。

▼屯赤隧道12月27日通車情況▼

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文件透露，屯赤隧道通車後，屯門公路（ 市中心段） 及皇珠路的交通流量將會增加。運輸署之前預計，皇珠路的交通情況直至2026年，仍能維持在可控制的水平。事實上，早在2007年，政府已計劃興建「屯門西繞道」，可充當屯赤隧道的接駁配套，然而方案最終未能落實，直至去年底宣布改為「屯門繞道」，最快需待2036年才完成。多名地區人士憂慮，屯赤隧道會加劇屯門區內擠塞，政府亦承諾在繞道通車前，會先改善龍富路、皇珠路及海榮路等的交通。

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根據路政署向環保署提交的工程項目簡介，工程包括興建龍富路及青雲路南／北行線的連接路，南行線為一條10.3米闊、長約800米的單線行車道；北行線為6.3米闊、長約600米的單線行車道。此外，會加建一條6.3米闊、約550米的單線行車道，連接屯門公路北行線及海榮道西行線。至於現有的屯門公路（市中心段）及皇珠路連接路，亦會擴闊4米至5米，改為兩條行車線。工程預計2031年或之前完成。

工地鄰近三聖廟 古蹟辦指毋須做文物影響評估

工程影響方面，由於涉及清理工地及砍伐樹木，對鳥類覓食和棲息會構成直接 影響。另外，雖然項目範圍內沒有具考古研究價值的地點，但二級歷史建築三聖廟鄰近工地邊界，工程有可能造成直接或間接的影響。不過由於項目預計不會影響建築文物資源，古物古蹟辦事處已確認項目毋須作文物影響評估。

根據古物諮詢委員會資料，屯門三聖廟建於1914至1921年由宗教團體普濟會建成，現時仍會舉行佛誕等傳統宗教儀式，於2009年底獲確定為二級歷史建築。