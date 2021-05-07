檢測承辦商指鼻拭子採樣需深入3cm　建議機場採鼻咽樣本防走漏

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-07 00:00

華大基因早前被爆出疑涉多宗「假陽性」個案，4名變種病毒確診者於酒店檢疫期間「走漏」未驗出陽性並走入社區，原來亦由華大基因負責檢測。 香港分子病理檢驗中心近日就檢測準確度作研究，發現若以鼻腔拭子採樣，深度及停留時間均影響準確度。他指，以中心的標準，採檢拭子至少需要深入鼻腔3厘米，並需要停留5秒或以上。至於有變種病毒確診者「走漏」，他指政府可考慮於機場為入境人士以鼻咽拭子採樣，並應做好質量監管。

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶指，採檢拭子深入程度及停留時間均影響檢測準確度。（張嘉敏攝）

香港分子病理檢驗中心近日為46名中心員工以鼻腔拭子採樣，分別以不同深度、停留時間，以測試各情況與檢測準確度的關聯。當中若以採檢拭子深入鼻腔1厘米及停留3秒，取得最高的CT值，平均數值為36.59、即可供檢測的人類基因量最少；當中更有7個樣本無任何CT值。而若以採檢拭子深入鼻腔2厘米及停留5秒，平均CT值為30.55，數值為測試中最低，而所有樣本均能取得CT值。

採樣越入準確度越高

至於以採檢拭子深入鼻腔1厘米及停留5秒，平均CT值為35.4；而深入鼻腔2厘米及停留3秒，平均CT值則為31.03。香港分子病理檢驗中心主任黃利寶指，研究發現，採檢拭子深入程度及停留時間均影響檢測準確度。以香港分子病理檢驗中心的標準，他指採檢拭子需要深入鼻腔至少3厘米，並停留至少5秒；而若樣本的CT值為30至35，中心亦需要就樣本作覆檢。

採檢拭子的刷頭為2厘米，他指採樣起碼深入鼻腔3厘米。（張嘉敏攝）

至於早前有專家質疑若每小時取30個樣本、即每2分鐘採一個樣本容易出錯，黃利寶指檢測準確度與採樣時間長短無關，「擺個swab（採檢拭子）入去採樣兩分鐘係好合理，指引係話擺10至15秒。」他指，喉嚨採樣無規定停留時間，但認為就算連同兩種採樣方法，2分鐘絕對足夠取得樣本檢測。

香港分子病理檢驗中心採用的採檢拭子（flocked swab)。（張嘉敏攝）

機場空間較大 可採鼻咽拭子樣本 感染風險較低

對於有變種病毒確診「走漏」流出社區，他指鼻咽拭子採樣為準確度最高的採樣方法，建議政府可考慮於機場用鼻咽拭子採樣，由於機場的空間較大，受感染的風險較低。不過，他指難於檢疫酒店以鼻咽拭子採樣，因酒店空氣不流通，加上有地毯等難以清理的物品，患者於採樣時或可能將病毒留在物件上，有較大的傳播風險。他指，以綿刷式採檢拭子（flocked swab）取樣準確度較以棉花棒高，但成本相對較高，兩者價錢相差至少一半。

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