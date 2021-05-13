抑鬱聾人墮樓一年　遺孤質疑葵涌醫院涉醫療疏忽：只想還父公道

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-13 00:00

去年5月，患有抑鬱症的陳先生（化名）出院後一日，便由家中墮樓自殺身亡，其女兒、妹妹質疑葵涌醫院在治療過程時，主要以紙筆溝通，僅見過一次手語翻譯員，批評不了解陳先生的病情，認為事件涉醫療疏忽，一年來四處奔走，包括與院方開會、申請法援等，奈何處處碰壁，「只係希望可以還佢一個公道」，亦期望事件發生後，公立醫院有改善到聾人入院的流程，「如果真的重視，內部應該有更清晰指引，不想有更多類似的悲劇。」

陳先生女兒表示，陳於去年4月因失眠、頭痛等問題，在社區中心的手語翻譯員陪同下，到急症室求診，再被轉介至葵涌醫院留院觀察。她指，當時因疫情緣故，無法探訪父親，主診醫生只以紙筆溝通，了解其父情況，在住院一周後便向她說「情況OK」，認為可以出院。但由於家屬不放心，院方在要求下，才找到一名手語翻譯員協助治療，最後住院約兩周便出院，其時醫生表示患者情況穩定。

事隔一年，遺孤仍然質疑葵涌醫院涉醫療疏忽，望院友交代更多詳情。（黃詠榆攝）

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陳憶述，接父親出院時已察覺到神情不妥，即日出現各種自殘行為，包括將頭部撞向升降機、回家後拿剪刀自殘，又交代其向老闆辭職，不斷以手語表達想「安樂死」，「同醫生講的是相反，醫生講他的情況是想快出院、上班。」她於翌日早上已即時聯絡醫院，惟父親不久便偷偷離開，墮樓身亡。

事發後，家屬曾與院方開會，惟陳先生妹妹指，院方未能釋除部分疑慮，包括曾協助治療的手語翻譯員姓名、資歷為何，目前正協助家屬的手語傳譯員朱憫謙亦質疑，患者學歷只有小四程度，單靠紙筆溝通，是否足以理解「自殺念頭」、「情緒低落」等字眼，亦不明白院方在最初時，為何不主動安排手語傳譯協助。

「龍耳」創辦人邵日贊（右）指，在是次事件上，反映到醫療體制中，對聾人支援不足，未來會繼續以司法程序追究。（黃詠榆攝）

家屬今年3月收到法援署通知，申請並不獲批，醫管局報告又引述了專家意見，認為不涉及醫療事故，目前仍在死因庭排期當中，「死因庭有權召集不同證人，希望可以還佢一個公道」。協助家屬的關注團體「龍耳」創辦人邵日贊指，在是次事件上，反映到醫療體制中，對聾人支援不足，未來會繼續以司法程序追究，亦促請醫管局交代事件發生後，有沒有改善到任何流程。

葵涌醫院：主要以紙筆及身體語言與病人溝通

葵涌醫院發言人回覆稱，一名58歲男病人於去年4月21日入住葵涌醫院，該院的醫療團隊在手語傳譯員的協助下，為病人進行詳細的診斷，並在住院期間，定時為病人進行評估及觀察其情緒狀況，包括：自殺風險評估及暴力風險評估。

醫院又指，由於該名病人是聾啞人士，醫療團隊主要以紙筆及身體語言與病人溝通，病人在過程中能理解問題，亦能透過書寫、手勢、點頭及搖頭等方式回應問題，表達自己的情況及需要，未有呈現精神紊亂，並願意接受治療。

葵涌醫院發言人回覆稱，一名58歲男病人於去年4月21日入住葵涌醫院，本院的醫療團隊在手語傳譯員的協助下，為病人進行詳細的診斷。（資料圖片）

另外，在病人要求下，院方曾向他提供視像探病服務。同時，院方亦多次與病人家屬進行電話溝通，以討論及講解治療方案。

其後，病人表達出院意願，經醫療團隊詳盡的評估後，認為病人情況穩定，沒有明顯自殺及暴力風險，適合出院，並再於出院前一日，安排手語傳譯員進行服務，同時聯絡病人家屬通知病人出院意願及商討其出院計劃，病人在家屬陪同下於2020年5月6日出院回家，惟未有回應該名手語翻譯員資歷為何。

醫管局則回覆指，公立醫院和診所主要通過服務承辦商傳譯員，為有需要的病人安排免費手語傳譯服務，若病人及醫院員工於治療或診症期間需要傳譯服務以方便溝通，可透過有關醫院或診所安排傳譯服務，又有為員工制訂安排傳譯服務程序的指引。醫院人員會按照每宗個案的需要或按病人要求，安排即場手語傳譯服務。

至於在緊急手語傳譯服務方面，傳譯員平均於一小時內到達現場，疫情其間，手語傳譯服務亦可以視像方式提供。如需覆診的病人，可於預約覆診時一併預約手語傳譯服務，方便與醫護人員溝通，過去三年提供的手語傳譯服務約共三千次。