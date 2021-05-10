金寶通行政總裁歐陽伯康遭入稟控違反僱傭協議

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-10 21:25

中大醫院董事、金寶通行政總裁歐陽伯康遭科技公司Altis集團入稟高院，被指涉嫌在任職Altis董事及行政總裁期間，成立新公司CT Nova，並以Altis的資源營運CT Nova，以及向外訛稱CT Nova是Altis的一部分，奪取原先是Altis商業伙伴的合約。 《香港01》已向金寶通查詢，正待回覆。

上市公司金寶通集團早前公布，於4月13日接獲Altis HK、Altis Technology 及Altis Global作為原告在香港高等法院發出的一份連帶申索陳述書的傳訊令狀，被告包括公司旗下子公司、行政總裁歐陽伯康等。金寶通業務涵蓋軟件、電子、印刷電路板佈局、機械設計等；Altis亦為科技公司，主營通信和戶外產品。

根據法庭文件撮要事件經過，歐陽伯康於2015年8月至2020年6月期間受聘於Altis，任董事及行政總裁；2020年6月離開Altis，並於同年重返金寶通國際，於4月擔任董事。原告Altis集團指控歐陽伯康於2016年至2020年期間，與其他三名Altis員工，在公司不知情的情況下，成立一家經營類似業務的新公司CT Nova；四人在受聘Altis期間，以Altis的資源營運CT Nova。

指控亦包括，歐陽伯康等人營造CT Nova是Altis Zenus Group關聯公司的形象，並對外訛稱該公司與Altis Zenus Group是關聯公司，成功奪取原先是Altis商業伙伴的合約。Altis集團指控，歐陽伯康涉嫌違反其受信責任、違反僱傭協議，以及作出未經原告授權的行為。

歐陽伯康為香港中大醫院董事

翻查資料，歐陽伯康52歲，曾在美國留學，畢業後加入家族企業上市公司金寶通國際，其後2009年離開金寶通國際，同年創立另一家公司，2015年11月加入Altis Zenus Group任行政總裁至2020年6月，同年4月起再次擔任金寶通國際董事。

根據金寶通公司網站，歐陽伯康為香港中文大學醫院的董事，並為該醫院執行委員會、業務發展委員會及資訊科技委員會之成員。他同時為香港科技大學顧問委員會委員，以及香港中文大學伍宜孫書院院務委員。

金寶通早前已發出自願公告指，接獲傳訊令狀，並指根據評估，有關法律程序預計不會對集團產生任何重大影響，公司已委聘法律顧問，並將會於法庭上積極抗辯。