佛誕｜長洲旅客少兩成　兩老字號平安包店同盼香港一切平安

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-19 18:45

本港新冠肺炎疫情持續，佛誕（19日）下的長洲太平清醮一切從簡，兩間老字號平安包店舖都受人流減少，對生意造成影響。 有售賣平安包的康蘭餅店東主指出，今年預備的平安包較正常少兩成，但疫情回穩，有感遊客更願意消費，對生意額感滿意；另一平安包店郭錦記負責人則估計，生意額較正常少約兩成，但情況比去年改善。兩間店舖不約而同指，誠如平安包上的兩個字，冀香港一切平安。

▼5月19日長洲太平清醮人流大減▼

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市況較去年有改善

長洲康蘭餅店東主郭予泉表示，疫情下太平清醮氣氛與以往大相逕庭，感到可惜，但有感今年遊客消費有所回升，相信是由於疫情沒去年緊張，加上市民開始接種疫苗，政府放寬社交距離措施有關。

由於今年長洲太平清醮的重點活動大為減少，郭指，該店準備的平安包數目亦有所調整，以往會準備約300包麵粉製作平安包，供大會、社團及售賣之用，今年只用了約200包麵粉，製作約8萬個平安包，減少約兩成。郭又指，粗略估算今年生意額較去年回升，算是十分滿意，「大家買個平安包，求個平安啦」。

長洲康蘭餅店東主郭予泉表示，疫情沒去年緊張，人流較去年多，對生意額感滿意。（歐嘉樂攝）

另一平安包店郭錦記業務發展總監郭宇鈿就指，今年人流不多，估計較去年少10%至20%生意額，「係有影響㗎，盡力做啦」。郭又表示，節日活動取消固然可惜，「其實都無計，我哋賣平安包，都係講求平安兩個字」。

今年郭錦記與瑞典植物奶品牌合作，用奶製作純素平安包，主打健康、新鮮及地道，現時在其他百貨公司有售，深受歡迎。

郭錦記業務發展總監郭宇鈿就指，今年人流不多，估計較去年少10%至20%生意額。（歐嘉樂攝）

新渡輪︰往返長洲人次較去年同期跌兩成

經營長洲渡輪航線的新渡輪指出，截至今日下午5時，已接載約15,100人次往返長洲，數字較去年同期減少20%；其中由中環往長洲約8,400人次，長洲往中環則約6,700人次。