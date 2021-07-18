數據有價？科技公司以購物回贈　吸引用家提供匿名消費數據

通訊應用程式WhatsApp早前要求用家同意新條款，包括WhatsApp可與Facebook共享其用家數據，再一次引起社會關注科技公司如何以用家所產生的數據賺取利潤。有人會問，究竟科企用我們的數據賺錢，應否向我們付費？

有人工智能（AI）數據分析公司，就以現金券或加密貨幣作為回饋，吸引用家提供匿名化的購物數據，與用家數據共享所帶來的利潤，亦讓用家掌控數據使用權；再透過大數據分析，向金融機構、零售企業等客戶提供最新市場趨勢分析。



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有說數據是新時代的石油，是最值錢的資產，市民每天使用智能電話、瀏覽社交媒體，都產生大量數據，科技企業以這些數據賺取利潤，但很少會就此向用家付費。在美國創立、後遷來本港的數據分析公司Measurable AI，就以現金券或加密貨幣作為回饋，吸引用家提供匿名化的購物數據。

提供匿名購物數據 可賺取現金券或加密貨幣

Measurable AI聯合創辦人黃可（Heatherm）介紹，公司今年初推出RewardMe應用程式，可連接旗下電郵應用程式MailTime，用家只要授權RewardMe獲取收據郵件中的匿名購物數據，如日期、所購物品、金額等（不包括個人資料），便可賺取商戶現金券或Measurable AI所推出的加密貨幣；而Measurable AI亦與本地個人理財應用程式Planto合作，同樣在經過用家授權後，RewardMe獲取用家信用卡電子購物數據的匿名購物資料。

黃可表示，相比傳統的市場問卷調查或者財務報表數據，「另類數據」可更快、更即時「捕捉當下情況」（instant capture），且樣本規模更大。（黃舒慧攝）

至於回贈金額的計算方法，他解釋，用家可預先選擇以哪種方式收取回贈；然後根據用家授權連接多少個電郵或信用卡戶口、邀請其他用家等，用家可享0.5%至10%不等的回贈比率；再按用家每次消費金額，計算回贈。如果選用現金券，用家可選擇的商戶包括Deliveroo、foodpanda、HKTVMall等。

黃可解釋，這類以創新方式收集得來的數據亦稱作「另類數據」，十分適用於分析零售、網上內容訂閱等行業，團隊亦透過數據分析及財務分析，基於數據作進一步預測，現時涵蓋外賣平台、網約車、電子商貿等範疇。他說，相比傳統的市場問卷調查或者財務報表數據，「另類數據」可更快、更即時「捕捉當下情況」（instant capture），且樣本規模更大；此外，傳統的消費者問卷僅能反映受訪者的意見和想法，而收據數據則能反映用家的購買行為。

優勢：掌握技術亦擁有數據

大數據分析是時下最炙手可熱的行業之一，行業競爭激烈，Measurable AI又如何突圍而出？黃可表示，公司的優勢，在於有自己的數據資產，「很多公司都掌握技術，但擁有數據的公司卻是少數。」他指，公司客戶主要為對沖基金投資公司、投資銀行，以及希望了解市場、競爭對手的資售企業等，獨家數據集亦獲金融數據平台彭博收錄。

黃可表示，公司的優勢，在於有自己的數據資產，「很多公司都掌握技術，但擁有數據的公司卻是少數。」（黃舒慧攝）

黃可表示，現時RewardMe用家數字已超過120萬，惟他亦坦言，本港市場規模較小，現時用家大部分來自東南亞、南美等新興市場。既然主打新興市場數據，為甚麼會選擇在香港設立總部？他就指，香港為國際金融中心，而公司主要面向金融客戶，加上團隊中不少成員大多是港人，因而回流香港，而公司在新加坡亦有開設辦公室，以服務位於東南亞新興市場的客戶。

黃可表示，用家可隨時要求停止分享數據，甚至要求刪數據。（黃舒慧攝）

用家可隨時要求刪除數據

社會日益關注數據私隱，黃可表示公司政策跟從歐盟《一般資料保護規例》（GDPR）、《加州消費者隱私保護法》（CCPA）等全球最為嚴厲的數據保護法規，並聘用第三方為公司數據保安作審計，同時，由於公司客戶主要為金融機構，對方非常注意數據收集和處理，亦推動公司確保數據合乎規例。他說，用家可隨時要求停止分享數據，甚至要求刪數據。

至於如何在保障私隱的前提下，驗證數據真假？黃可指，關鍵是利用區塊鏈技術去中心化及不可篡改的特質，可在匿名化的處理下，追溯數據來源，更能基於不同人對數據處理的紀錄為數據定價。