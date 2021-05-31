彌天棧道行山市民被困　消防義無反顧身擋滾落大石受傷︰救人優先

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-31 00:01

本港不時發生行山事故，一批消防員本月初在馬鞍山彌天棧道拯救5名被困人士期間，突然遇上山泥傾瀉，一個大如冷氣機的巨石在漆黑中從天而降，3名消防員為保護傷者，用身驅抵擋大石，造成身體多處受傷。 事隔近一個月，《香港01》訪問受傷消防員，當中有人仍在康復中。回想當晚險象環生，救人英雄強調：「救援行動一定係傷者優先。」建議市民應在充足裝備下，選擇適合個人能力的山路線，才逐步挑戰自己，以免樂極生悲，「行山人士係對自己同家人負責，而唔係救援人員。」

消防處本月1日下午5時接報，馬鞍山馬頭峰至牛押山的一條彌天棧道，有5名行山人士被困40米下懸崖，其中一名女士嘗試攀爬時從15米高處墮下，出現骨折、內出血及神智不清。

3名消防員受傷 需緊急撤離

消防處出動前線人員、攀山拯救專隊及高空拯救專隊合共9人前往救援，約晚上10時半，正當救援人員抬運墮崖傷者時，突然出現小型山泥傾瀉，一個約0.8米乘0.8米大，體積如冷氣機般的大石從高處下墮，直接擊傷3名消防員，現場立即召喚政府飛行服務隊緊急撤離，在不遠處小山坡上開闢撤離點。

馬鞍山彌天棧道攀山拯救行動。（消防處提供圖片）

馬鞍山彌天棧道攀山拯救行動。（消防處提供圖片）

如果自己不擋住大石，團隊勢「打保齡」被沖散 九龍灣消防局消防員王瑞進

九龍灣消防局消防員王瑞進當時站在最前方，他指身後有待救人士及其他隊員，如果自己不擋住大石，團隊勢「打保齡」被沖散，「當刻知道自己無得避，所以用手頂住」，大石最後壓住他的小腿造成骨折，事隔一個月仍要用枴杖輔助。

薄扶林消防局消防隊目李兆聰當時在王瑞進旁，大石擊傷他左手，右腳亦「拗柴」，但李sir當刻是先照顧王sir，在負傷下抬起壓住王sir的大石，「根本無時間思考，只係擔心令進程緩慢。」

高級消防隊長（高空拯救專隊）羅文傑被擊傷右後腦及大腿，需留院一晚觀察，現沒大礙。羅憶述，意外一刻自然反應撲向傷者，「相信任何一個同事喺我嘅位置都會咁做，救援行動一定係傷者優先。」

（左起）：馬鞍山消防局消防隊目黃永興（攀山拯救專隊）、九龍灣消防局消防員王瑞進（高空拯救專隊）、消防隊目（高空拯救專隊）黃小明、高級消防隊長（高空拯救專隊）羅文傑、薄扶林消防局消防隊目李兆聰及石硤尾消防局消防隊目薛穎麟（攀山拯救專隊），在本月初參與馬鞍山拯救行動。（羅君豪攝）

至晚上11時40分，直升機成功接走傷者及3名消防員，其餘被困人士則在6名消防員及4名民安隊成員協助下，回到馬鞍山山脊，待直升機送走，行動至翌日凌晨4時半結束，歷時近12小時。

（行山）本身一件樂事變悲劇，係唔想見到，行山人士係對自己同家人負責，而唔係救援人員 高級消防隊長（高空拯救專隊）羅文傑

消防隊目（高空拯救專隊）黃小明當時在抬床後方，未有受傷，但就肩負了安排撤離及後續行動使命。黃稱被困人士原本不認識，是透過網上的行山群組相約登山，當日有20人同行，惟事前不知彼此行山經驗及路線，誤打誤撞去到意外位置。

網上不時有人勸籲減少行山以免拖累救援人員，羅sir反而有另一番看法，「行山係有益身心嘅活動，希望市民選擇合適嘅山路，有足夠裝備同技術，先做相對高危活動，本身一件樂事變悲劇，係唔想見到，行山人士係對自己同家人負責，而唔係救援人員」。