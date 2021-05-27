香港寬頻爆職場欺凌　女職員患精神病　資方：投訴部份成立已處分

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-27 23:44

香港寬頻疑爆職場欺凌風波。香港資訊科技界工會接獲香港寬頻（HKBN）現任員工及前僱員求助，稱遭上級職場欺凌。包括有後勤支援部女職員控訴被新上任的上級公開質疑學歷低、與人工不符，更公開披露其薪酬加幅僅50元，是眾同事中最低，持續數月後令她精神壓力大、失眠、驚恐，求醫後確診患精神疾病，至今未能正常工作。 香港寬頻企業傳訊部回覆《香港01》，指專責小組完成調查後，認為部份投訴有證據支持，已按調查結果及公司紀律規定紀律處分相關人員，重申公司關心該同事健康，她正放假休息，公司亦已聘專業心理顧問，可在她有需要時提供協助。 勞工處回覆查詢時稱關注事件，根據《僱員補償條例》，僱員若在受僱期間因工遭遇意外以致受傷，如能證明僱員受到的損傷，包括精神創傷在內，是與其工傷有關，僱主在一般情況下要負起《條例》下的補償責任。

左起為香港寬頻前員工蔡先生、香港寬頻女員工丈夫謝先生。（鄧穎琳攝）

涉事女員工的丈夫謝先生表示，與太太相識近28年，太太除了多年前因車禍而情緒短暫困擾外，多年來無情緒問題，主要負責照顧家庭，近年子女長大才外出工作，2019年4月中入職香港寬頻，任後勤支援職員，工作一直順利，至2020年中有新上司到任後，太太開始稱備受針對，包括被上司公開質疑學歷低，「你中五程度唔應該拎呢個人工。」更在同事面前披露太太加薪最少：「話全部人係我太太人工加最少，得50蚊，正常點會咁公開工作評核？係侮辱我太太。」

要求女職員染黑髮

謝稱，欺凌持續數月後，太太情緒受困，無法如常工作及生活，休假至今：「在家工作期間安排佢返最多日數，咁多同事染髮只叫我太太染返黑髮，仲要染三次先滿意，有次佢（上司）拍枱鬧太太之後，（太太）精神壓力大到完全瞓唔到，只識好驚，我立即帶佢睇醫生。」

謝先生批評，公司未有匿名跟進太太投訴，涉事上司知悉投訴後加劇「欺凌行為」，致太太情緒嚴重困擾，出現適應障礙、抑鬱等，只能一直休假，受事件影響，原任夜更的士司機的他須縮短工時，並分擔家務，影響家庭收入，盼事件盡快獲公正處理，太太早日康復：「我買餸煮飯照顧屋企無所謂，太太都做咗咁多年，宜家佢發咩脾氣我都頂住，但係間公司唔應該咁樣侮辱我太太，宜家嚴重影響佢，食藥會腦麻痺，面麻、頭痛，有時無力起身，連正常生活都唔得。」

香港寬頻疑爆職場欺凌，有員工情緒受困患上精神病。(資料圖片)

謝稱，去年底太太情緒面臨崩潰，至今公司仍未公正處理或給予正式交代，太太情緒一直無法平伏，促涉事上司向太太正式道歉：「好擔心太太，佢宜家食好多藥，影響到記性差、成日發脾氣，醫生都話係心結嚟。」

員工長期OT每日上班11小時續持8個月

另外，主要負責跟進「VIP客戶」的前銷售男員工蔡先生亦稱遭香港寬頻不公對待。他稱，2020年初入職公司後，數度投訴上級分配工作不均及未獲指定佣金，如原屬小組計劃，最終只由他跟進；8個月以來每日工時長達11小時，超出合約要求，屢次投訴後，公司原答應今年1月6日公開調查結果，未料他在1月4日突遭解僱。

他其後確診焦慮及抑鬱症，現無法正常工作，至今仍失業。他說，在勞工處協調下，公司以特別款項名義向他發還6萬元拖欠的佣金，但未還他一個公道：「我被炒，但唔知點解稅單係報我辭職。」

香港資訊科技界工會主席鄧卓文。（鄧穎琳攝）

香港資訊科技界工會主席鄧卓文促香港寬頻公開調查結果，強調據《僱員補償條例》規定，僱員在受僱期間因工遭遇意外事故以致受傷，僱主須負起補償責任，損傷除了肢體或器官功能損傷，亦包括精神創傷。他呼籲正面對類似事件的「打工仔」，可向工會及勞工處求助，並呼籲各公司合理公正跟進糾紛，杜絕職場欺凌或不公。

香港寬頻企業傳訊部回覆指，若接獲投訴會按公司既定政策，由跨部門組成的專責小組嚴正調查及跟進。涉事兩事主投訴事宜均經專責小組深入調查，包括以書面、面談或電話與事主溝通。

香港寬頻稱，專責小組調查認為有部分證據支持謝先生太太的投訴，已按調查結果及公司紀律規定適當紀律處分涉事人員。重申公司關心該同事健康，她正放假休息時，公司已聘請專業心理顧問，她有需要時可提供協助。

香港寬頻：前員工發表「許多虛假和具誹謗性的言論和指控」

至於解僱蔡先生一事，香港寬頻稱蔡「持續對不同同事多番謾罵和滋擾，已破壞在公司內和諧工作的基礎」，強調已按僱傭合約及僱傭條例規定支付最終款項；又稱事主發佈「許多虛假和具誹謗性的言論和指控」，已透過律師要求他停止發表或引導他人發表虛假及具誹謗性的聲明。

而未有繳付佣金的投訴，公司稱因收購合併活動需調動銷售人員負責項目、重整佣金分成，重申相關佣金經計算及調整後，已發放予銷售人員，強調「不存在剋扣佣金事宜」。

勞工處回覆指關注事件，發言人續指，員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，本處會為有關員工提供適切協助。

根據《僱員補償條例》（《條例》），僱員若在受僱期間因工遭遇意外以致受傷，如能證明僱員受到的損傷，包括精神創傷在內，是與其工傷有關，僱主在一般情況下要負起《條例》下的補償責任。至於一宗個案屬工傷與否，需要按個別個案的事實及客觀環境考慮。如僱傭雙方就工傷與否的爭議未能在勞工處的協助下解決，有關個案須交由法院裁決。