土力處料今年山泥傾瀉維持300宗　引機械狗勘察災場　雨季出動

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-31 00:00

本港即將踏入雨季，代表山泥傾瀉危機亦將逼近。土力工程處處長張偉文預計，今年山泥傾瀉數目約維持300宗。他表示，為應對氣候變化下更頻繁極端暴雨帶來的山泥傾瀉風險，該處加強利用創新科技，包括去年引進兩部四足機械狗，現正測試其活動能力，包括在崎嶇的山路進行視察及避開障礙物等。 張偉文料機械狗今年雨季可出動「執行任務」，並指機械狗可協助工程人員在山泥傾瀉現場進行視察和快速收集山泥傾瀉數據，從而分析山泥傾瀉原因和評估再發生風險，並提供資料設計緊急修復工程。他希望機械狗可減低工程人員面對的風險，避免如1992年碧瑤灣山泥傾瀉中，政府工程師不幸喪生的事故。

山泥傾瀉如「瞓咗嘅獅子」

本港山巒繁眾，有超過60%土地為天然山坡。張偉文表示，本港過去12年沒有發生山泥傾瀉指數達至「甚高」或「極高」水平的暴雨。然而氣候變化加劇，他形容山泥傾瀉有如「一隻瞓咗嘅獅子，唔知幾時醒，會叫醒佢嘅就係極端暴雨。」而本港亦不可能做到零風險，故須持續改善斜坡安全系統。他強調該處會居安思危：「盡最大努力提醒港人注意問題，好好維修斜坡，令風險水平維持喺低水平」。

因此他表示，土力工程處除每年鞏固及維修斜坡外，近年亦利用創新科技提升應對能力，包括繼2010年後，去年進行第二次全港「空載激光掃描遙感測量」。該技術為以飛機載激光掃描器，沿飛行路線向地面發射激光脈衝訊號，並接收由地面反射的訊號。

張偉文指經運算段的數據可用以量度山泥傾瀉的大小及體積，估算山泥傾瀉的規模，制定所需的緊急工程方案，又舉例在2016年西貢西灣路的山泥傾瀉亦曾應用。而該技術可用於其他用途，包括航空管制和城市規劃。

另外，該處亦在去年8月引入四足機械狗「SPOT」，可裝配不同收集數據的器材和裝備，代替工程人員到高風險環境進行視察，如進行岩石爆破工程的岩坡、隧道或岩洞施工現場，快速掃瞄現場的情況。另亦正測試在機械狗上裝載激光掃描器和攝影測量儀器，利用測量所得的數據製成三維地形數碼模型，讓工程人員可在安全的環境，透過互聯網連接及遠程控制機械狗。

張偉文表示，目前機械狗可認到2,000種物件，該處計劃試驗在機械狗上加裝機械臂，協助清渠、在山泥傾瀉現場取樣本等。而機械狗目前為租借，連同開發成本，每隻一年約需花費40多萬元。

被問到天文台預測今年雨量偏少，張偉文指管理斜坡風險的因素除了颱風外，還有低壓槽。他坦言更擔心低壓槽帶來的影響，因颱風通常僅來襲數日，反而低壓糟可為本港帶來逾一周的降雨。因此他強調不會鬆懈，會繼續提高警覺。近年不少人提出發展郊野公園邊陲，會否增加山泥傾瀉風險？張則指山坡安全「唔睇係唔係郊野公園」，主要考慮山體本身安全，並舉例指港島區不少大廈都在山上興建。