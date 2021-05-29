吸毒青年改過後留戒毒所任導師　冀協助同路人　今獲青協嘉許

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-29 15:45

青年在成長路上難免遇到各種挑戰，萬一誤入歧途，最重要是能重回正軌。有年輕人年少時開始吸毒，最終因毒品罪行被捕。被判到戒毒院舍後決心改過，完成療程後仍選擇留在院舍，繼續協助其他同一經歷的年輕人。現時更創立攝影公司，與不同的社福機構合作，開辦攝影班。 該名青年今日（29日）與另外八名年輕人，一同獲香港青年協會頒獎嘉許；並以自身經歷勉勵青年，建立正面人生觀。

青協今日舉辦「重新出發」青年嘉許計劃2021年頒獎禮，表揚勇於改過自新、重新振作的年輕人。（黃金棋攝）

青協今日舉辦「重新出發」青年嘉許計劃2021年頒獎禮，表揚勇於改過自新、重新振作的年輕人，而今屆有八位青年獲獎。其中一位獲獎的阿斗今年29歲，他年少時因母親管教嚴厲，故經常離家並結識損友，更由12至13歲起開始吸毒，至16歲因毒品罪行被捕。他憶述在還押上庭期間，母親不辭勞苦的探望，淚流滿面的情景令他決心戒毒。

獲獎的阿斗今年29歲，現時更創立攝影公司，與不同的社福機構合作，開辦攝影班。（黃金棋攝）

阿斗在戒毒所完成一年療程後，決定繼續留在院舍擔住導師，「覺得可以同其他青年同行，因為佢哋經歷嘅嘢我都同樣經歷過」。至近年他認為「係時候出去闖下」，故開設攝影公司，在不同社福機構及學校中開班。他笑言與家人關係改善中，須花時間重新建立。

另一名得獎者為17歲的小玉，她自幼父母離異，與後母關係較差。為了吸引父親的關心，她於中二時一度離家出走，整天外面街頭，並會吸煙、飲酒，更險些受朋友影響作出違法行為。她指當時生活「hea足全日」，在街上亦酷熱難耐。大半年後在社工的協助下，終與家人關係慢慢好轉，並笑言「做街童後感受到屋企真係好舒服」。小玉現時已獲台灣的大學收錄，計劃赴台攻讀化妝課程。

17歲的小玉中二時一度離家出走，成為「街童」。（黃金棋攝）

今年20歲的嘉雯亦是其中一位得獎者，她在初中時因一時貪念及自卑在文具店中偷取文具，犯下偷竊罪。她坦言當時十分擔心，更憂慮對妹妹造成壞榜樣，惟在警署中母親並無責備，反而安慰她，故下定決心改過，最後接受警司警誡。其母則指，當時不敢相信事件，「無諗過咁乖嘅女會咁做」，並認為要想辦法幫助她，故無責備。而嘉雯今年副學士畢業，她希望可升讀浸會大學。