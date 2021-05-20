新冠肺炎．5.20｜連續27日清零現危機　袁國勇︰4歲男童屬真陽性

撰文： 胡家欣 李恩慈 鄭翠碧 朱海棋 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-20 23:49

本港新冠肺炎疫情緩和，周四（20日）增1宗輸入個案，患者者從印尼到港，沒有病徵，是一名外傭。另外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，一名居於西區寶翠園的女病人於5月5日前往深圳，後來接獲廣東衞生當局通報該名病人確診。這是近日第二宗由香港輸入中國內地的確診個案。 上周六（15日）一名4歲男童確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮。不過，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，檢視過負責檢測的金域檢測及政府公共衞生化驗所後，認為該名男童可能是「真陽性」，但可能早於一月已曾受感染，又或的確是近日受感染但因同時感染其他病毒而令新冠病毒量較低。

【22:45】政府公告，因應一名18歲女子日前在深圳確診，她曾於香港居住寶翠園第一座，納入強制檢測公告。此外，由於六間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該六間學校亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

6家學校爆上呼吸道感染或流感須強制檢測 九龍塘聖羅撒學校上榜

【21:50】政府公布，接種計劃開展以來，已有約1,213,100名市民接種第一劑疫苗，包括約521,900名接種科興疫苗，約691,200名接種復必泰疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時共有七宗打針後不適送院個案，其中六人已經出院，一人未經診症自行離開醫院。當中，一名29歲女子接種第二劑復必泰後左上肢出疹，但送院後未診治便自離開醫院。

新冠疫苗｜周三7人打針後不適送院 20歲男子心悸送院

（政府新聞處）

【21:45】香港佛教醫院今日（20日）公布，本周二（18日）發現一個載有15劑科興疫苗的手提冷藏袋，曾有約兩小時的溫度為攝氏1.3至1.7度，與指定儲存溫度稍有偏離，因此當時已立即暫停使用餘下疫苗。

院方又指，今日獲疫苗供應商回覆指，儲存溫度出現輕微偏差，並不會影響疫苗的成效和安全性。但會會檢討運送疫苗的工作流程及指引，以避免再發生同類事件。

佛教醫院15劑科興疫苗儲存溫度出錯 供應商料不影響安全

香港佛教醫院今日（20日）公布，本周二（18日）發現一個載有15劑科興疫苗的手提冷藏袋，曾有約兩小時的溫度為攝氏1.3至1.7度，（資料圖片）

【21:40】現行防疫措施要求確診者的密切接觸者接受隔離檢疫，不少康復者會感到連累別人或孤立，亦容易感到歧視，甚至有人會為為害怕再度感染而感到焦慮無助。



醫院管理局為出院病人提供心理狀況篩查，發現有逾20%出院病人出現抑鬱、焦慮等問題，當中以女性佔多數，而住院時間越長、本身較為恐懼感染的患者會更容易出現以上情況。

患者自覺累街坊感自責 源頭不明患者怕再中招避去廁所

【21:15】食物及衞生局今日（20日）公布第四輪指定檢疫酒店的名單，共涵蓋31間酒店，其中30間屬第三輪指定檢疫酒店，共提供約8,500個房間。而每晚房價500元或以下的酒店，由13間增至17間。

政府公布第四輪31間指定檢疫酒店 其中17間每晚500元以下可入住

【20:00】據了解，港鐵近日出奇招，向旅遊業界招手，港鐵打算開放高鐵西九龍站及石崗高鐵車廠，作為本地團遊覽的景點。參加者可到車廠參觀動感號列車，又可到西九站內的天空走廊等。



記者於網上發現，部分旅行社已推出石崗車廠旅行團，包括星晨旅遊、中旅社，每位團費約260元起。中旅社標榜石崗車廠屬「首度開放」，旅客可到指定維修軌道參觀，又可登上動感號列車一等車廂。



不過《香港01》發現，其中一間持牌旅行社「美味假期」，未獲旅遊業議會批准，便「搶閘」開辦石崗車廠團，更一度指全團已爆滿，被發現後才取消旅行團。

高鐵停運港鐵出奇招 開放西九站、石崗車廠成本地團景點料辦30團

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【19:25】早前兩間郵輪公司與本地旅行社計劃合作推出本地郵輪旅遊團，並只接載本港居民到公海停留。消息指，政府與業界商討中，初步同意於今年暑假期間推出，即最快七月便可啟航。消息又透露，計劃可容納十個或以上的郵輪停泊名額。

據知，港府對於參與郵輪假期的市民是否要接種疫苗仍未有定論，惟由於郵輪公司要安排船員到港才能趕及暑假前「收客」，有業界形容現時全行都等待港府「一錘定音」。

01消息｜郵輪公海遊料七月推出 未定參加者是否須接種疫苗

【18:45】港府近月鼓勵市民接種疫苗，國泰航空近日向員工發信，稱隨着將有更多航班可恢復，接種疫苗將會是空勤人員在相關航班工作的條件。信中直指，相信在未來，疫苗會是本港空勤人員工作時的重要條件，現時國泰不會隨意地將接種疫苗列為繼續聘用的先要條件，但由於聘用完成疫苗接種的員工需時，國泰亦快將會考慮將疫苗列為聘用條件。

國泰呼籲機組人員接種疫苗 日後或將已打針列為聘用條件

歐家榮指，曾接種兩針復必泰疫苗的18歲女子，前往深圳隔離檢疫期間檢測呈陽性，估計屬「復陽」個案。（林頌華攝）

【18:32】至於一名居於寶翠園1座18歲女子，由香港前往深圳時確診。衞生防護中心首席醫生歐家榮指，事主在英國留學，之前回港。事主4月中及5月初在香港接種兩劑復必泰疫苗，5月4日在聖保祿醫院接受檢測呈陰性，5月5日前往深圳，在深圳檢疫期間，5月18日樣本呈陽性，但病毒量低，估計屬「復陽」個案。今日會將寶翠園1座列為強制檢測大廈。

18歲香港女學生到深圳後確診 疑復陽個案 曾接種兩劑復必泰疫苗

另一宗由香港前往上海確診個案。事主在意大利任職設計師，2月在意大利曾確診，4月22日回港後，曾接受隔離檢疫，4月23日完成檢疫，期間多次檢測結果均呈陰性。在天水圍海逸酒店居住。當局相信該個案很大機會為康復者檢測「復陽」個案，為安全計，昨日亦將酒店列為強制檢測大廈，個案有待國家衞健委調查。

袁國勇視察衞生署及金域的化驗所後，認為4歲無源頭確診男童樣本不涉污染，屬真陽性個案。（張嘉敏攝）

袁國勇：4歲男童「真陽性」 兩情況決定27日零源頭未明是否斷纜

【18:13】就讀何文田漢師幼稚園（龍總｜的4歲男童上周六（15日）確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮。衞生防護中心今日聯同政府專家顧問袁國勇到涉事化驗所視察及調查。

歐家榮指，有關個案有34名密切接觸者，包括患者家人及同學，全部檢測結果呈陰性。而患者居住的白田邨13座，今年1月曾有爆發，但屬不同座向。

袁國勇說，今次調查希望了解4歲男童個案，患者及密切接觸者抗體測試呈陰性，但患者入院後曾發燒，之後曾出皮疹，但新冠肺炎絕少出皮疹，令人懷疑個案屬「假陽性」。為調查事件，今日到金域化驗所調查檢測流程。調查時，化驗所流程沒有任何漏洞。之後到衞生署的化驗所調查，亦找不到流程有問題，難有受污染而出現假陽性情況的可能。至於港大亦為男童樣本再做測試，但結果顯示為陽性。他表明，有關個案屬「真陽性」。

袁認為個案屬真陽性，但有可能早於1月已感染但病徵不明顯。另一可能男童染兩種病毒，受新冠病毒及其他病毒感染，令病毒載量低受干擾。目前個案要做更多測試及基因排序。他說，「最佳情況」是男童早前已感染，即本港可維持連續27日「清零」，但目前仍難分辨成因。

袁國勇指，4歲男童仍屬真陽性個案，其中一個可能是在較早前已感染。（林頌華攝）

居西半山寶翠園18歲女本月初抵深圳 兩周後確診 曾接種兩劑疫苗

【16:11】衞生署衞生防護中心正調查一宗外地確診個案。個案涉及一名18歲女病人，居住在薄扶林道89號寶翠園1座。她於5月5日前往深圳。中心在5月19日接獲廣東衞生當局通報，該名病人於同日確診，中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

衞生署補充，該名18歲到深圳後確診女子，4月中及5月初在香港接種兩劑新冠疫苗，5月4日在聖保祿醫院接受檢測呈陰性，家人暫未有初步確診。她是一名學生，但毋須回校上課。

該名女子是近日第二宗由香港輸入的中國內地確診個案。衞生署衞生防護中心昨日（19日）公布，一名43歲的男患者在2月時曾經確診，4月底來港並接受21天檢疫，進入社區4天後轉飛上海，本周一（17日）於上海確診，並有病徵。這名患者在香港檢疫時入住了西營盤華美達海景酒店，完成檢疫後則住在天水圍嘉湖海逸酒店。衞生防護中心未有透露這名患者屬於「復陽」或是在香港新感染病毒。

今增1宗印尼輸入個案 第4天本地零確診 18歲女月初抵深圳後確診

【15:10】新冠肺炎稍有緩和。衞生署衞生防護中心公布，截至今日（20日），本港新增一宗輸入個案，患者從印尼到港，沒有病徵。



另外，中心正調查一宗外地確診個案，一名居於西區寶翠園的女病人於5月5日前往深圳，後來接獲廣東衞生當局通報該名病人確診。

01消息：無源頭4歲童抗體測試呈陰性 有望連續27日源頭不明清零

【13:37】就讀何文田漢師幼稚園（龍總｜的4歲男童上周六（15日）確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮，若不計此個案，本港直至今天已有27日無源頭不明個案。負責化驗的是金域檢測商，港大微生物學系講座教授袁國勇今日會到金域化驗室視察。

【12:24】消息指，今天只有一宗輸入個案，今日將不設疫情記者會，意味香港已連續第4天沒有不明源頭個案。

劉澤星：研12至15歲青少年接種疫苗可行性 研究顯示抗體製造良好

【09:14】政府昨天（20日）召開記者會，公布新冠疫苗開打以來的數據，並指數據反映接種了疫苗的人，在死亡、中風、心肌梗塞三個方面的風險，都較無打針的人為低。



新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今天（20日）在電台節目重申，數據統計了3個月的情況，是成熟的數據，顯示新冠疫苗的安全性高於風險及副作用。



對於是否降低接種疫苗年齡至12至15歲的青少年，他稱這批人士需上學，群體生活多，接觸面廣，可能會成為傳播病毒的載體，衞生署的科學委員會正研究青少年接種疫苗的數據及可行性。

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徐德義表示，留意到外地降低復必泰的接種年齡下限至12歲，政府已要求藥廠提交適合接種年齡資料，收到之後會盡快交予疫苗顧問專家委員會商討，決定是否擴大本港接種對象。（羅君豪攝）

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