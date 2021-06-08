5000元消費券｜八達通可當正常金錢消費　料可用於交通工具

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-08 09:44

5000元電子消費券計劃暫定於7月初開始接受申請，政府將於本月下旬公布詳情。當局早前選定4個協助推行電子消費券的電子支付營辦商，即AlipayHK、八達通、Tap & Go 及WeChat Pay HK。 八達通公司營業及市務總監李玉兒今日（8日）在港台節目《千禧年代》指，市民若使用八達通收消費券可當正常錢額消費，料可涵蓋交通工具。她指，自4月起有超過3000個新商戶。而支付寶港澳台地區總經理李詠詩指，AlipayHK將分開帳戶內的餘額及消費券，用戶付款時可選擇。

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八達通營業及市務總監李玉兒於節目指，市民於政府網站統一登記後，若選擇以八達通收款，只需要登記八達通號碼，亦不限於用個人八達通卡。她指，系統不會分開處理消費券金額，用戶可當正常錢額消費，料可以用於交通工具上。她表示，八達通卡的手機程式會顯示消費券的使用紀錄，如無手機的市民可致電熱線查詢。

至於發放方法，她指若市民用實體卡， 可以用現有公共交通費用補貼機或到便利店拍卡收取。如市民用八達通應用程式，則不需要拍卡，會直接發放到程式內。她又指，若市民的八達通卡登記了自動增值，亦只會於用盡卡內的消費券金額及餘額後才會增值。

她指，自4月起有超過3000個新商戶登記，包括酒樓、酒店餐廳 、大型運動用品店，及珠寶商店等。

支付寶：分開處理錢包餘額及消費券

支付寶港澳台地區總經理李詠詩港台節目《千禧年代》指，系統仍在進行測試，細節有待政府公布。她指，已有AlipayHK帳戶的市民於政府網站登記後，若選擇用AlipayHK接收消費券，只需要於系統內輸入識別號碼。由於消費券只適用於指定商戶，AlipayHK將分開處理用戶電子錢包內的餘額及消費券，而用戶於付款時可選擇支付方法，亦可於錢包內查閱餘額。她又指，系統可分辨出可用消費券的商戶。

她指，早前推出不需要裝機的「商戶碼」，自4月起使用「商戶碼」的商戶增加230%，日後亦會聯同商戶推不同優惠券。