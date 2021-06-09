新冠肺炎．最新｜本地爆變種病毒群組　政府煞停周四放寬防疫措施

本港首次出現源頭不明社區變種病毒群組，天水圍天盛苑三母女先後確診，多個商場及食肆列入強檢名單，約百人列密切接觸者要檢疫21日，「危險期」未過。昨錄得3宗輸入個案，本地再現零確診。本港累計有11,869宗個案，昨（8日）初步確診個案少於5宗，暫均為輸入個案。

4人限聚令、食肆堂食安排及口罩令等今日（9日）午夜屆滿，特首林鄭月娥昨表示，由於該天水圍個案，現時很多追蹤、調查和檢測工作仍在進，而感染人士到過很多地方，因此看來不是適當時候放寬仍然有效的社交距離措施，但詳細情形可能要待食物及衞生局局長稍後公布。