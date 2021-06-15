司法機構上載簡體字判辭：供訴訟人參考　上載屬手民之誤已移除

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-15 23:05

本港判辭過去均是上載繁體中文或英文版本，惟有傳媒發現，一宗高等法院審理、涉及中資公司的清盤案件，司法機構在網上發布簡體字判辭，但沒有繁體中文判辭。司法機構表示，法庭會因應案件的特殊情況及需要 ，考慮是否需要將判詞部分或全部內容譯作其他語文或改爲簡體中文，以便利有關訴訟人士或其他有關人士參考，而把這譯本上載於司法機構網頁屬手民之誤，司法機構已將該譯本由網頁移除。

現時該案件判辭只剩英文版本。（司法機構判辭截圖）

司法機構：判辭會以原文版本為準

《眾新聞》今日（15日）報道指，今年5月一宗由高等法院審理的清盤案件（HCCW 350/2020），被申請清盤的為中資「香港方正資訊有限公司」，其母公司為「北大方正集團有限公司」，司法機構在網上發布了一份簡體字判詞，當時只有簡體及英文判詞，未有發布繁體中文判詞。現時司法機構的公開系統，已無法找到簡體字判詞，只得英文判詞。

司法機構回覆查詢表示，判辭一般會使用審訊時主要採用語言，判辭會以原文版本為準，譯本只用作參考之用，而司法機構會按需要把譯本上載網頁，而中文譯本會使用繁體字，網頁有功能讓市民改以簡體字閱讀。

司法機構續指，法庭可因應個別案件的特殊情況及需要 ，考慮是否需要將判詞部分或全部內容譯作其他語文或改爲簡體中文，以便利有關訴訟人士或其他有關人士參考，但一般不會上載網頁，而此案件的簡體中文譯本，屬於此類別，故把這譯本上載於司法機構網頁屬手民之誤，司法機構已將該譯本由網頁移除。

香港司法學院於4月舉辦的裁判官量刑工作坊，有傳媒指，以「年輕罪犯的量刑」為題。(資料圖片)

另外，《星島日報》今日（15日）報道指，司法機構轄下的「司法學院」，最近為裁判法院的裁判官舉行「量刑工作坊」，主題是「年輕罪犯的量刑」，提醒各裁判官在幫助少年人更生，亦要合乎社會的整體利益，提供更生機會、年輕的因素，不可凌駕於其他判刑原則。並為在反修例案件常見的各項罪行，包括「縱火」、「非法集結」、「襲警」、「在公眾地方管有攻擊性武器」及「刑事毀壞」等，發出判刑指引及書面摘要。

司法機構回覆指，香港司法學院於2021年4月舉辦的裁判官量刑工作坊，是自2018年底開始舉辦的裁判官量刑工作坊系列之一，這是該系列的第三個工作坊，培訓的範圍主要包括量刑的基本概念、加減刑責的因素，及處理年青被告的量刑考慮因素。由於這工作坊屬司法機構的內部培訓活動，不宜披露具體的培訓和討論細節。