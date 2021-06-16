撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-16 23:47

【電子消費券/消費券/八達通/AlipayHK/WeChat Pay HK/Tap & Go拍住賞】港人最快７月可登記5,000元消費券，4間指定電子支付營運商分別為八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go 拍住賞。嶺南大學香港商學研究所與《香港01》合作調查發現，超過四成受訪者選擇八達通領取消費券，另有兩成受訪者仍未決定，故建議電子平台推出更多優惠鼓勵商戶安裝電子支付系統，吸引更多消費者使用電子消費，加快香港經濟的數字化轉型。

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調查發現，超過四成受訪者選擇八達通領取消費券。(資料圖片 / 歐嘉樂攝)

問卷在5月13日至26日在《香港01》網站及手機應用程式刊登，訪問對象是18歲或以上的香港市民，成功收集6,154份問卷，當中白領人士佔近四成，其次是家庭主婦（佔兩成）。

25%受訪者稱會選擇AlipayHK

超過八成受訪者表示現有使用八達通，其次是支付寶（78%），第三位是微信支付（58%），最少人用是拍住賞（20%）。另發現近半數受訪者同時使用八達通、支付寶和微信支付三種電子支付工具；四種支付工具均齊備的受訪者，則不足一成半。

至於採用哪種方法領取電子消費券，43%受訪者選擇八達通，25%受訪者選擇支付寶AlipayHK，微信支付和拍住賞則分別只有9.1%及2.97%受訪者選用；但仍有兩成受訪者未決定領取方式。

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建議推更多優惠鼓勵安裝電子支付系統

嶺南大學香港商學研究所建議，在政府即將派發電子消費券前，電子平台應推出更多優惠鼓勵商戶安裝電子支付系統，同時吸引更多消費者使用電子消費，使更多商戶和消費者在今次電子消費券計劃中受惠，相信可加快香港經濟的數字化轉型。

研究所又建議，在登記期間，政府或相關部門可設立熱線供市民查詢，並為長者及低收入家庭提供更容易掌握的資訊。在派發電子消費券時，可減少發放的期數，將每期餘額帶入下期，亦可靈活地讓市民在每期選擇不同的支付平台領取。在派發期間，相關部門以及支付平台可以提供接受電子消費券支付的商舖清單。

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