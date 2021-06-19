復必泰｜崔俊明：每百萬人接種第二劑後　14至16人患輕微心肌炎

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-19 14:46

美國疾控中心上周表示，16至24歲人士接種第二劑新冠疫苗後，出現心肌炎的比率較預期高。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（19日）早在再生會「疫苗猶豫面面觀」網上講座稱，全球每100萬人接種第一劑復必泰後，有1人出現心肌炎，而第二劑則每100萬人有14至16宗，當中95%屬輕微個案，數日後會自然痊癒。 他建議24歲以下年輕人，接種疫苗後一周勿進行劇烈運動。

曾祈殷表示，根據自然醫學雜誌，市民接種有效mRNA疫苗後，抗體水平平均值比康復者高5至6倍。（再生會Facebook截圖）

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，根據自然醫學雜誌，市民接種有效mRNA疫苗後，抗體水平平均值比康復者高5至6倍。雖然疫苗面對變種病毒，中和抗體有所下降，當中南非變種病毒的影響較大，但疫苗保護力仍然屬於較高水平。他引述卡塔爾研究指，市民接種兩劑復必泰後14日，對英國及南非變種病毒的效力仍分別維持在89%和75%，有關數據已刊登在新英倫醫學雜誌。

曾祈殷又說，第五波始終會攻入香港，只是時間早晚分別。他建議政府填補外防輸入漏洞，包括檢查檢疫酒店、為入境人士安排抗體檢測，或者考慮要求入境人士打針等。他又說，當局需要加強追蹤接觸者，並實時完成病毒基因排序，切斷現時的源頭不明傳播鏈。

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崔俊明稱，青少年接種復必泰疫苗後，副作用種類與成年人相若，惟輕微發燒、頭痛及疲倦的比例較高。（再生會Facebook截圖）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，青少年接種復必泰疫苗後，副作用種類與成年人相若，惟輕微發燒、頭痛及疲倦的比例較高。全球關注疫苗會否引發心肌炎，崔俊明表示，心肌炎徵狀包括 胸口痛、氣促、心悸等，有可能屬於疫苗罕見副作用。他引述全球整體數字指，每100萬人接種第一劑復必泰後，有1人出現心肌炎，而第二劑則每100萬人有14至16宗，當中95%屬輕微個案，數日後會自然痊癒。 他建議24歲以下年輕人，接種疫苗後一周不能做劇烈運動，譬如打球等，如出現呼吸困難或心悸徵狀應盡快求醫。