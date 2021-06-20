01消息：北京送禮 ! 月球土壤歷史性來港 下周會展公開展覽

撰文： 倪清江 最後更新日期： 2021-06-20 20:52

中國月球探測器「嫦娥五號」去年12月成功將重達2公斤的月球土壤帶返地球 ! 香港市民將有機會親睹「天外之土」。據了解，部分月球土壤將於周一（21日）隨國家科學家訪問團來港，並擬於下周日（27日）至7月初在灣仔會展公開展覽，屆時市民也可看到縮小版的「嫦娥五號」模型。

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相隔44年再有月球土壤「登陸」地球

中國月球探測器「嫦娥五號」去年11月24日在海南文昌發射，23日後、即12月17日，返回器帶着由月球表面採集的2公斤的月球土壤，成功在內蒙古四子王旗預定區域着陸，標誌中國探月工程「繞、落、回」三步走規劃如期完成。

這兩公斤的月球土壤，令中國成為繼美國和前蘇聯後，第三個取得月球樣本的國家，也是1976年8月前蘇聯月球探測器「月球24號」帶回170克月表土壤樣本之後，相隔44年，中國再次把月球土壤帶回地球，更比較蘇聯的數量重近10.8倍。

嫦娥五號是迄今中國研製最為複雜的航天器系統，並實現中國航天工程五項「首次」的創舉，包括在月面採樣、月面起飛與入軌、在月球軌道上無人交會對接、攜帶月球樣品返回地球、建立中國月球樣品的存儲、分析和研究系統。

內地國家博物館2月開始展出

嫦娥五號帶返地球的月球土壤，部份已於今年2月起，在內地國家博物館展出，進行科普教育。國家航天局曾指，會依國際合作的公約和協定，與相關國家和世界科學家共享，另外會考慮參考美國及俄羅斯的做法，當作國禮送贈。至於會否向美國太空總署回贈樣本，則要取決於美國政府態度。

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嫦娥五號模型同時展出

香港市民將有機會在港目睹部分月球土壤。據了解，一批涉及「嫦娥五號」計劃的科學家及航天專家，將於周一來港，並帶同部分月球土壤隨行。消息指，港府將於灣仔會議展覽中心舉行航天展，讓市民也可觀賞得到；展覽中也會展示嫦娥五號模型，但比真實小一半，現場尚有其他展品。

公開展覽將由本月27日（下周日）至下月9日，詳情及取票安排日內公布。

理大科研團隊研發採樣及封裝裝置

香港理工大學的科研團隊是本港唯一有份參與「嫦娥五號」任務的院校，團隊負責研製「表取採樣執行裝置」，令採測器可順利完成月面採樣及封裝。