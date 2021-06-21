少女棄醫科讀獸醫　盼拯救動物生命　協助傳染病防控

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-21 19:59

「創新科技獎學金」今日（21日）舉行頒獎典禮，有25名來自不同大學的學生得獎。有曾患抑鬱症的少女在養病期間，投入動物保護活動，感到拯救動物生命是一份光榮，毅然放棄「神科」港大醫學系，轉投城大獸醫，未來希望在港設立系統性動物資料庫，利用數據預測寵物潛在疾病風險，亦能制訂公共衞生政策，加強動物傳染病防控措施。

城大獸醫學學士陳曉汶（Monica）中四時患上抑鬱症，曾有自殺念頭，升讀港大醫學士時抑鬱症復發，高峰期一日吃6、7顆藥物。

Monica希望可以設立動物健康資料庫，研究動物公共衞生及流行病學，從而制訂政策防控動物疾病。Monica認為，系統性收集動物數據，可讓寵物主人預視風險，及早作出準備，對社會而言，人類健康與動物傳染病息息相關，正如沙士疾病會為人類帶來影響。

城大獸醫學學士陳曉汶（Monica）希望在港設立系統性動物資料庫，利用數據預測寵物潛在疾病風險，亦能制訂公共衞生政策，加強動物傳染病防控措施。（孔繁栩攝）

Monica又指，現行保護動物法例在英屬時期立法，相對過時，甚至連英國都已不採用，加上本港太容易獲取寵物，只要付錢就能買到，希望政府能提高刑責之餘，市民要明白寵物並不是「貨物」。

就讀中大地球系統科學的劉璟恆（King）從小愛上颱風，未來會着力研究全球暖化對極端天氣形成的影響。（羅君豪攝）

「追風少年」冀研究暖化與颱風關係

就讀中大地球系統科學的劉璟恆（King）從小愛上颱風，曾於天文台實習，立志成為香港氣候學家，未來會着力研究全球暖化對極端天氣形成的影響，氣溫增加會否令颱風數目與強度增加。

King表示最難忘「山竹」襲港威力，擔心全球暖化下，當海平面上升，香港再面臨超強颱風，沿岸地區有多大影響，希望未在氣象預測工作上，能幫助相關地區及早作出防風規劃。

理大生望研發智能家居系統保護長者

理工大學職業治療學理學士張彥芝（Meryl），去年10月在探望90歲獨居長者時，不斷按門鈴都沒人應門，發現原來長者行動不便，要爬到門口開門，令她感到現時智能家居對長者支援不足，期望將來能建立一套完善智能家居系統。

中大金融科學工程學士游栩晴（Charlie）希望利用區塊鏈將科技帶動時裝市場，例如縮短名牌手袋鑑證，方便品牌維修保養，及收集手袋損毀數據。