新冠肺炎．最新｜打疫苗今破200萬人　社區接種中心運作餘70日

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情近日趨向緩和，本港昨日（22日）新增7宗個案，均是輸入個案，即本港已連續15日沒有本地個案，連續17日沒有源頭不明個案，昨初步確診現時少於5宗，料屬輸入個案。

疫苗接種計劃推展今日進入第118日，至昨累計有1,998,700名市民已打針，接種率為29.4%，尚欠約1,300人便達200萬人已打針，今日（23日）勢必超過。而政府計劃9月後關閉社區疫苗接種中心，最遲需在8月31日打第一劑科興或復必泰疫苗，目前只餘70日。環觀兩岸四地，本港接種比率不及內地及澳門，但高於台灣。

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