消息︰港航今午再裁員料初級乘務員重災　傳剩約百名艙務長級執勤

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-23 13:18

疫情期間曾兩度裁員的香港航空，續推展其大規模裁員「救亡」計劃，繼早前宣布集中在貨運業務及停運旗下地勤公司後，再有大規模裁員動工。 《香港01》取得消息，港航內部再流傳，管理層最快今日下午（23日）「落刀」，準備宣布裁走大部分機艙服務員，而初級乘務員將為「重災區」。港航早前曾推自願長期帶薪休假計劃，但即使港航空服員早前已申請，亦難以倖免。 據了解，在今波裁員後，港航機艙服務員團隊，規模大約縮剩約100人，「倖存」主要為艙務長和高級艙務長職級員工，未來航班會由有關員工負責執勤。 《香港01》已就此向香港航空查詢，正待回覆。

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《香港01》獲悉，港航內部流傳，最快今日下午會有大規模裁員計劃，將涉及機艙服務員，而初級乘務員預料為裁員「重災區」。即使港航員工早前已參與自願長期帶薪休假計劃（Long Pay Leave Scheme），消息指，亦將難逃被裁命運。據了解，港航暫計劃只保留約100名機艙服務員，主要為艙務長和高級艙務長職級，由「倖存」人員營運航班，預料最快今日下午通知受影響員工。

港航曾研「救亡」計劃 料裁員規模達1000人

港航月初向員工發信，指公司過去一年飽受疫情重挫，集團曾兩度嘗試回復業務不果，需落實合併部門和整合工作，「過剩的」員工需作新安排，包括自願長期帶薪休假（Voluntary Long Pay Leave Scheme）和裁員，《香港01》當時引述消息指，被裁員工或多達1,000人，佔全體員工一半。

▼港航A320客機將停運一年▼

另外，其東薈城辦事處所有員工將於8月前，亦要搬遷至香港航空訓練大樓，以節省成本。當時港航已在信中表明，集團會專注貨運，亦會繼續採取一系列節流措施，但坦言集團架構太大，目前業務規模相當小，有關措施亦不能持久。

港航地面服務公司下月暫停運作

今次是港航相隔一周再次傳出裁員消息。香港航空地面服務有限公司總經理陳麗雯上周二（15日）去信員工指，將於7月1日停止地勤公司運作，其負責的航空公司地勤工作將轉交到指定服務營辦商，未來數周會與團隊處理員工問題，包括裁員或轉職，對受影響員工「極度遺憾(deeply regret)」。

信中又指，公司已致力降低營運成本，包括推出無薪假等，惟有關措施無法讓公司在充滿挑戰性的未來數年繼續經營，形容停運的決定別無他選。