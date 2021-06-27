新冠肺炎・最新｜新達廣場顧客服務員確診　大埔中心10座強制檢測

撰文： 黃詠榆 王潔恩 胡家欣 黃偉倫 袁澍 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-27 14:37

新冠肺炎疫情反覆，Delta變異病毒株入社區。早前一名在機場任港航地勤的27歲男子確診、源頭不明，並帶有L452R變異病毒株。今日（27日）本港新增6宗個案，包括一宗是本地相關個案，患者是男地勤於大埔新達廣場兼職工作的同事，另有5宗是輸入個案。

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【14:22】衞生署衞生防護中心公布，截至六月二十七日零時零分，新增6宗確診個案，其中5宗為輸入個案，一宗與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計11 918宗（包括11 917宗確診個案和一宗疑似個案）。

本地個案涉及一名24歲女子（個案編號：11 918），有病徵，住大埔大埔中心10座。她是染變種病毒男機場地勤在新達廣場兼職工作(#11 902)的同事，於大埔新達廣場負責顧客服務工作，最後上班日期為6月23日。她於6月24日被界定為個案11 902的密切接觸者而被送往檢疫中心，其後於6月26日出現發燒，同日入院。病人未有接種新冠疫苗。衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析仍在進行中，以確定病人是否帶有任何變異病毒株。

政府今日（27日）會將該病人居住的大廈（大埔大埔中心10座）、工作處所及在潛伏期及傳染期到訪過的地點納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

其餘5宗輸入個案，2人由英國抵港，2人從孟加拉抵港， 1人從印尼抵港。

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【12:24】消息人士表示，早前確診染變種病毒的機場男地勤（#11902）的密切接觸者確診，患者為男地勤兼職大埔新達廣場顧客服務工作的同事。該同事由檢疫中心隔離期間被驗出病毒陽性；另今日增約5宗輸入個案。

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