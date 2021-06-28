都會大學｜公大改名推新校徽　採用英文縮寫MU　喻將社會學生連接

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-29 01:01

公開大學新學年將改名為「香港都會大學」，校方今日公布新校徽，設計採用新名稱的英文縮寫（HKMU）的「MU」，即代表「我你」，寓意都會大學是一個將學生及社會連接的創意平台；又採用青綠色及藍色，代表青出於藍，年輕活力。公大校長林群聲指，冀改名後讓外界重新認識公大，但強調不會棄辦遙距課程，「呢個初心唔會變。」

公大今日公布新設計校徽，採用大學新名英文縮寫當中的「M」及「U」。（羅君豪攝）

Metropolitan University簡稱MU代表我及你

香港公開大學校董會去年通過「香港都會大學（Hong Kong Metropolitan University）」為大學的新名稱，待立法會審批通過後，今年九月正式換名。

公大新校名遴選委員會今年初舉辦校徽設計比賽，4月初公開招標設計師，從八人中選出著名設計師陳幼堅，再由其16個設計中挑選，本月中一致通過敲定新校徵。負責評審的委員約30至40個，包括大學管理層、學生代等。

公大今日公布新校徽，採用大學新名稱的英文縮寫（HKMU）的其中兩個英文字母「M」及「U」。「M」代表「我」即學生，而「U」代表「你」，泛指圍繞學生的一切，包括朋輩、老師、社群及社會等，寓意學生、大學與社會融為一體，相互緊連。

校徽用青綠色及藍色 寓意青出於藍

陳幼堅表示，香港都會大學是一個將「我」和「你」連接起來、啟動創意的平台，也包含分享、凝聚的意思，

他指，公大只有約30年歷史，新校徽包含年輕活力概念，起用青綠色及藍色，有青出於藍之意。至於「M」及「U」均採用「小草」字體，他認為感覺較平易近人，「唔會太造作」。

公大校長林群聲指，冀改名後讓外界重新認識公大，但強調不會棄辦遙距課程，「呢個初心唔會變。」（羅君豪攝）

校長林群聲：不會放棄遙距教育 將設學院管理

公大校長林群聲續指，校徽呈現兩個「1」字，代表都會大學以「最好」、「追求最完美」、「number 1」為目標。

林群聲指，公大由30年前由只開辦遙距課程的學院，逐步演變成綜合型大學，開辦學士及博士課程，舊校名未能給予外界準確形象，冀改名後讓外界重新認識大學，料新學年可使用。

新校徽沿用藍綠主色，他指，代表承傳公大成立理念，提供優質教育、培養學生發展事業及成為良好公民，強調不會放棄遙距教育，更計劃成立新學院，委任院長統籌及管理校內所有遙距課程，為所有想入讀大學的人士，提供有創意、可負擔及優質的高等教育，「呢個初心唔會變。」

另外，他指，未來公大研究方面有三大方向，包括集中資源發展對社會有貢獻的研究，且毋須涉太多資金及高昂先進儀器，以及有助提升教學，令大學資源運用更有效。

林群聲（圖左）及陳幼堅向傳媒介紹公大新校徽。（羅君豪攝）

成立委員會跟進國安教育

至於公大肇慶分校項目進度，林群聲指，校方已向國家教育部呈交申請，暫時進展順利，目前已達最後審批階段。

林群聲早前稱公大新學年不排除將國安教育元素加入必修的「通識課程」，他表示，校方已設立委員會跟進，由學術副校長關清平統籌，暫時未有定案。