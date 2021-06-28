違例餵飼野生動物檢控少　議員批罰則低　漁護署研餵飼者行為心理

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-28 18:08

違例餵飼野生動物時有發生，但過去三年檢控個案，每年不足50宗，有立法會議員質疑執法及阻嚇力不足。 漁護署今（28日）在環境事務委員會表示，在禁餵區餵飼任何野生動物，違例者最高可被判罰款一萬元，其他地方則可向餵飼者發出1,500元定額罰款通知書，同時透露會研究屢勸不改的餵飼者行為心理，但要明年底才完成，被議員批評好難接受，罰則過低也沒有作用。

漁護署表示，在禁餵區餵飼任何野生動物，違例者最高可被判罰款一萬元，其他地方則可向餵飼者發出1,500元定額罰款通知書。（資料圖片 / 李澤彤攝）

漁護署助理署長（自然護理）陳堅峰在會上解釋，若把全港列入禁餵區，需研究如何證明餵飼意圖，也要考慮執法人手，與野豬管理諮詢小組討論後，認為效率未必達到目的，傾向加強宣傳教育改變行為習慣，教導市民餵飼是百害而無一利，但仍有部分人熱衷餵飼，故正研究如何在行為心理學方面改變。

民建聯葛珮帆指，居民對非法餵飼野鴿情況感非常困擾，也經常投訴，倘明年才完成研究感好難接受，1,500元定額罰款也沒有作用。漁農界何俊賢質疑為何不能把一萬元的罰款適用於全港，認為執法行動如打擊違例泊車，相信已加重餵飼者的成本付出，不用等到明年。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓亦對署方做法感失望，批評野豬政策欠目標及時間表，質問「講咗幾年仲研究？」

漁護署初步推算，全港郊野地區約有1,800至3,300頭野豬。（資料圖片）

避孕疫苗有效4至6年

漁護署初步推算，全港郊野地區約有1,800至3,300頭野豬，署方在2017年底起，嘗試以捕捉及避孕／搬遷計劃，把造成滋擾的野豬搬遷到遠離民居的郊野地點，在可行情況下，為被捕獲的野豬注射避孕疫苗或進行絕育手術，以控制造成滋擾的野豬數目。

陳堅峰表示，今年底完成野豬調查，進一步檢視數量有否超出承載力範圍及滋擾情況、需否訂立目標控制野豬數量等。至於漁護署利用避孕疫苗為野豬避孕，以及為野豬進行實地絕育手術，他說是全球首創試驗計劃，較其他地區走得更前。他解釋，在人工環境為野豬接種疫苗，至少有效4至6年，九成野豬期間沒有懷孕，會再觀察在自然環境的成效、

土沉香是香港原生樹種，當其傷口受真菌感染，會分泌出帶有香味的樹脂，形成沉香。由於開埠以前的香港盛產沉香，故成香港地名其中一個由來。（資料圖片／吳鍾坤攝）

過去三年非法砍伐土沉香零檢控

在保護土沉香政策方面，有議員關注過去三年只有一人因非法砍伐土沉香而被捕，但最終未能成功檢控，質疑執法成效。陳堅峰解釋，已在策略性位置（即土沉香密度較高，或該處土沉香可能會被非法砍伐的地方）安裝紅外感應自動監察儀，有異樣會通知漁護署及警方，半小時內可前往執法，加上安裝樹木保護圍欄，增加砍伐難度，相信有助擊退沉香賊。

對於有創科公司近月研發「香樹保護感應裝置」， 他說已初步接觸該公司，稍後將實地測試效用。