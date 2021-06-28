上環共享房屋「共融舍」惠及逾24基層家庭　計劃延長至明年4月

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-28 21:26

英皇集團早前與新家園協會攜手合作，推出「共• 融舍」房屋共享計劃， 以象徵式港幣1 元租金，將旗下位於上環的高陞大樓，租予新家園協會負責營運 。 至今所有單位均悉數租出，惠及逾24個基層家庭。 集團表示， 原計劃的租用期為一年，但有見入住基層家庭經濟壓力沉重， 加上高陞大樓重建時間表仍可應付較長租期，故決定延長計劃至明年4月。

英皇集團表示，「共融舍」 希望透過籌辦不同社區交流、義工活動，改善基層家庭的生活質素共融舍，早前曾舉辦「與青年對話」活動 。（集團提供）

英皇集團表示，「共融舍」 的重點概念不只提供一個短期過渡性居所，亦希望透過籌辦不同社區交流、義工活動，改善基層家庭的生活質素，助其融入社會。

英皇國際執行董事楊政龍、中聯辦青年工作部副部長宋來、民政事務局副局長陳積志等人，出席了 「共融舍與青年對話」活動 ， 與三位年齡介乎16至21歲在學青年住戶交流， 給予貼合社會及行業的實際建議、支援 。

英皇集團表示，「共融舍」 希望透過籌辦不同社區交流、義工活動，改善基層家庭的生活質素共融舍，早前曾舉辦「與青年對話」活動 。（集團提供）

楊政龍表示 ，一直以來透過香港青年聯會、百川匯慈善基金等團體以及集團業務資源，積極籌組安排不同的機構探訪，甚至實習機會，包括帶青年學生參觀集團旗下不同業務，例如戲院、傳媒、酒店 、地產項目等，以及一些他們比較少機會接觸的行業，如保利拍賣行、城區重建項目等等 ，期望讓他們擴闊眼界，了解不同行業運作。