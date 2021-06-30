鐵籠天橋｜路政署、港鐵在近百條天橋加裝鐵網　耗資最少3800萬元

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-30 19:55

反修例示威浪潮過後，政府在全港多區的公眾行人天橋加設「臨時圍網」，部份是鐵絲網，指目的為防有人向主要幹道拋擲雜物。記者巡視發現，不少天橋尤其紅磡地鐵站，仍然被鐵網圍封。 路政署《香港01》回覆查詢，截至今年5月底，與港鐵在大約100條行人天橋加裝圍網，耗資最少3,800萬元。有不同區的區議員均表示，近日收到街坊反映，鐵籠天橋感覺「壓迫、唔開揚」，質疑社會事件過後政府已再無需要圍封天橋。

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翻查資料，路政署曾答覆立法會，截至2020年3月底在約40條天橋加裝「臨時圍網」，涉款約3,350萬元。《香港01》近日向路政署查詢獲回覆指，基於公眾安全理由，截至今年5月底，已在60多條天橋加設「臨時圍網」，涉及的工程總預算費用約為3,800萬元。

過去一年續加圍網︰南昌街、青山公路元朗段天橋

換言之，政府在過去一年間，續斥資450萬元擴展有關安排。對比發現，後來增設的天橋圍網，位於獅子山隧道公路、東涌東交匯處、新西貢公路、深水埗區南昌街、屯門的震寰路及皇珠路、黃大仙的鳳舞街，及青山公路元朗段。

另外，路政署表示，為防止有人在個別公共天橋向鐵路拋擲雜物，港鐵公司在徵詢各相關部門的意見後，亦在署方轄下共30多條天橋加設臨時圍網，工程費用由港鐵支付。港鐵回覆查詢表示，在36條港鐵路軌範圍的行人天橋原有圍欄上，加高圍網作為保護措施，有關工程費用屬於公司內部維修的開支預算內，未有透露涉款額。

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路政署：政府集體決定 適時檢視

至於「臨時圍網」會否變成永久裝置，路政署表示有關安排是政府的集體決定，由該署負責執行，政府會適時檢視有關情況，並考慮各方面因素，決定是否繼續實施有關的「臨時措施」。

中西區自2019年底起，有數條天橋加裝鐵柵、圍板等，區議會去年初已反映居民感到侷促，要求多個政府部門交代原因，及解釋有無潛在火警風險，關注事件的西營盤區議員黃永志表示，去年年中曾在會上討論改善措施，但當局「態度自我」，亦未交代時限，設置至今兩年，仍收到有居民關注何時可以拆除。

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荃灣區議會亦曾關注荃景圍天橋變成「鐵籠橋」，愉景區議員劉卓裕表示，政府部門當年未有諮詢地區意見，有居民形容該天橋為「鳥籠」。劉卓裕本身是公共政策顧問，認為香港地少人多，環境狹窄，有關設計不適用，亦質疑前年因應社會事件，可理解有關裝置，但當時該位置並無發生過衝突，加上事隔已近兩年，質疑還有什麼需要。

工黨荃威區議員趙恩來亦指出，政府當年未有交代撥款詳情，僅從承辦商公告得知該工程屬「維修高速公路」，他亦收到不少居民反映「唔鍾意」，擔心有衛生問題，即使鐵網格無通風問題，但有大量積塵月亦，在每日上下班的必經之路，感覺「壓迫、唔開揚」。